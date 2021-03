»Det er vildt, at hun er gået fra at skrige og smide med sin ketsjer til den mentale styrke, som hun viser nu.«

Sådan lyder det fra tennisekspert Kenneth Carlsen om Clara Tausons fænomenale præstation ved WTA-turneringen i Lyon, som den unge dansker vandt helt uden at afgive et sæt. Han har ikke andet end roser til den danske tenniskomet, der er på kort tid har udviklet sin mentale styrke helt enormt.

I semifinalen brokkede Tauson sig højlydt til kampens dommer, men i stedet for at lade det påvirke sit spil formåede Tauson at vende vreden til velspil.

»Det er helt vildt så hurtigt, at hun er modnet. Hun holder en perfekt mental balance, hvor hun vender det negative til sin egen fordel og til gengæld heller ikke bryder ud i voldsom jubel, da den fantastiske sejr kom i hus,« siger Kenneth Carlsen til B.T. og fortsætter:

Foto: ALEXANDRE HERGOTT Vis mere Foto: ALEXANDRE HERGOTT

»Det kan se lidt mærkeligt ud, at jublen ikke var vildere, men det handler i hendes unge alder om at kunne tøjle følelser og nervøsiteten i sådan en situation. Og det gjorde hun perfekt.«

Med den store triumf går Clara Tauson ind i top-100 på verdensranglisten. En placering i top-100 giver en direkte billet til grandslam-turneringen French Open i maj.

Men Ifølge Carlsen er det vigtigt for Tauson, at hun ikke fokuserer for meget på sin rangering og at komme langt i de helt store turneringer.

»Hendes potentiale er kæmpestort. Hun har potentialet til at slå stort set alle, men lige nu skal hun fokusere på at udvikle sig så meget som muligt. Så skal præstationerne i de helt store turneringer nok komme.«

Foto: ALEXANDRE HERGOTT Vis mere Foto: ALEXANDRE HERGOTT

Presset bliver nemlig et helt andet på Clara Tauson i de kommende turneringer, da det meste af tennisverdenen nu kender hendes navn. Hun skal nu lære at leve med et pres, der bestemt ikke bliver mindre med tiden.

»Nu skal hun prøve at holde næsen i sporet. Hun skal lære at leve med det pres, der selvfølgelig ikke er kommet fra den ene dag til anden. Men at håndtere det forkert ved at gå for meget op i, hvad andre forventer og mener, kan have store konsekvenser.«

»Jeg er dog ikke i tvivl om, at hun kan håndtere det pres. Sådan som hun udtaler sig og var på banen, tegner alting bare godt for hende.«

Derfor er Kenneth Carlsen da heller ikke så overrasket over, at Tauson med sin offensive og slagkraftige tilgang til spillet allerede har vundet en WTA-turnering i en alder af blot 18 år. Men hans begejstring for den fantastiske præstation er dog stadig stor.

»Det er selvfølgelig fuldstændig vildt, det her. Og så at hun vinder som kvalifikationsspiller. Det er stærkt og er meget, meget stort for dansk tennis.«