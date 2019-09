Holger Rune, der i juni vandt drengefinalen ved grand slam-turneringen French Open i Paris, er indstillet på, at han om en måned ved sæsonfinalen i Kina spiller sin sidste juniorturnering.

Det danske tennislandsholds kaptajn, Kenneth Carlsen, der i perioder træner stortalentet, er bekendt med planerne.

»Det kan godt være, at Holger har sat en skæringsdato for overgangen fra junior til senior. Men jeg tror ikke, at der i teamet omkring ham er en 100 procent afklaring, hvilket jeg heller ikke er sikker på, at der skal være,« siger Kenneth Carlsen og tilføjer:

»Personligt er jeg ikke den store tilhænger af, at man fra den ene til den anden dag cutter bare for at gøre det. Det skal være en eller anden form for naturlig overgang. Hvornår det rigtige tidspunkt vil være, ved jeg ikke. Reelt set har Holger et luksusproblem.«

Holger Rune ved præmieoverrækkelsen efter at have vundet drengesinglefinalen ved French Open i Paris. Foto: Anne Parker Vis mere Holger Rune ved præmieoverrækkelsen efter at have vundet drengesinglefinalen ved French Open i Paris. Foto: Anne Parker

Danmark vs. Tyrkiet Davis Cup-landskampen mellem Danmark og Tyrkiet afvikles således: Fredag den 13. september – fra klokken 16: Herresinglen mellem Christian Sigsgaard–Cem Ilkel efterfølges af en kamp mellem Holger Rune og Altug Celikbelik

Herresinglen mellem Christian Sigsgaard–Cem Ilkel efterfølges af en kamp mellem Holger Rune og Altug Celikbelik Lørdag den 14. september – fra klokken 12: Herredoublen Frederik Løchte Nielsen/Johannes Ingildsen-Sarp Agabigun/Yanki Erel efterfølges af to herresingler mellem Holger Rune og Cem Ilkel og Christian Sigsgaard og Altug Celikbelik

Kenneth Carlsen ser frem til weekendens landskamp i Aarhus, hvor Danmark i Davis Cup-turneringens Europa/Africa Zone II med sejr over Tyrkiet vil få en oprykningskamp mod en endnu ukendt modstander næste år i marts.

»Jeg synes, vi på landsholdet går en spændende periode i møde. Dansk tennis råder i øjeblikket over et hav af talentfulde spillere. Set i et fremtidigt perspektiv har vi et hold, der har potentiale til at rykke op, og man kan da også drømme om, at spillerne når et så højt niveau, at Danmark engang vender tilbage til World Group,« siger Kenneth Carlsen.

I kampen mod Tyrkiet kommer Frederik Løchte Nielsen kun til at spille herredouble.

Hermed kan den 36-årige veteran blive noteret for sin Davis Cup-landskamp nummer 42. Imidlertid har hans forberedelser ikke været optimale, eftersom han i optakten har været plaget af en fibersprængning i baglåret.

Frederik Løchte Nielsen, billedet, spiller i weekenden sin Davis Cup-landskamp nummer 42. Foto: Claus Fisker Vis mere Frederik Løchte Nielsen, billedet, spiller i weekenden sin Davis Cup-landskamp nummer 42. Foto: Claus Fisker

»Det bliver i weekenden for mit vedkommende maksimalt til en kamp,« siger Frederik Løchte Nielsen, der sammen med sin tyske makker, Tim Pütz, de kommende uger har planer om at stille op i herredouble ved ATP-turneringer i Sankt Petersborg, Stockholm samt enten Wien eller Basel.

»Tim og jeg har lavet en samarbejdsaftale, der løber på ubegrænset tid. Her og nu kan jeg ikke sige så meget om min tennismæssige fremtid. Jeg spiller, indtil jeg ikke spiller mere,« siger Frederik Løchte Nielsen.

Han blev for to uger siden gift med amerikaneren Ciara Nicole, men den oplevelse har han ikke lyst til at kommentere.

»Vi snakker tennis her. Sladder kan vi tage en anden gang,« siger Frederik Løchte Nielsen, der afviser, at det får betydning for hans karriere, at han nu har såkaldte ægteskabelige forpligtelser.