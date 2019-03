Han har vundet tre turneringer på ATP-niveau, ligget nummer 41 på verdensranglisten samt besejret spillere som Roger Federer og Stefan Edberg.

Derfor ved den tidligere danske topspiller og nuværende Davis Cup-landsholdskaptajn Kenneth Carlsen, hvad han taler om, når man spørger ham om 16-årige Clara Tausons fremtidige muligheder inden for tennissporten.

»Jeg er imponeret over hendes turneringssejr i weekenden i Kina. Ganske vist var det 'kun' en 60.000 US dollars-turnering i ITF-regi, men undervejs besejrede hun en række stærke spillere,« siger Kenneth Carlsen. Resultatet betyder, at Clara Tauson ved mandagens opdatering ligger nummer 407 på WTA's verdensrangliste, hvor hun i sidste uge end ikke var placeret.

»Claras højdespring er kolossalt. Men placeringen giver ikke et reelt billede af hendes øjeblikkelige styrke. Rent faktisk er hun meget bedre og har så sent som i sidste uge besejret en kineser, der nu er nummer 148 på verdensranglisten (Liu Fangzhou, red.),« siger Kenneth Carlsen.

Parlør til tennissportens organisationer ITF: det internationale tennisforbund

det internationale tennisforbund ATP: de mandlige professionelle spilleres organisation

de mandlige professionelle spilleres organisation WTA: de kvindelige professionelle spilleres organisation

de kvindelige professionelle spilleres organisation Davis Cup: mændenes landsholdsturnering

mændenes landsholdsturnering Fed Cup: kvindernes landsholdsturnering

På spørgsmålet om hvor langt Clara Tauson kan nå, er Kenneth Carlsen klar i mælet.

»Hun har top 10-potentiale. Og når man har det, så kan man i bedste fald både blive nummer et i verden og vinde Grand Slam-turneringer,« siger han.

Da det danske topnavn Caroline Wozniacki i 2006 havde samme alder som Clara Tauson har i dag, havde hun vundet Wimbledons pigesinglerække.

»TIlsvarende har Clara vundet Australian Open. Så man kan sige, at de udviklingsmæssigt matcher hinanden nærmest utroligt præcist,« siger Kenneth Carlsen, der tidligere har arbejdet med Clara Tauson i HIK's High Performance-projekt.

Den tidligere danske landsholdsspiller og nuværende tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport Michael Mortensen trænede med Clara Tauson, inden hun i januar rejste til Melbourne for at deltage i Australian Opens juniorturnering.

»Siden har hun vundet to junior- og to seniorturneringer, så man må virkelig sige, at hun har fart på. Jeg bliver ikke overrasket, hvis hun inden 2019-sæsonens afslutning er placeret mellem de 150 og 200 bedste på verdensranglisten,« siger Michael Mortensen.

Går hans spådom i opfyldelse, vil Clara Tauson distancere Caroline Wozniacki udviklingsmæssigt, eftersom sidstnævnte sluttede sin første sæson som professionel som nummer 237 på verdensranglisten.

»Spillesmæssigt er der tale om to vidt forskellige typer. Mens Clara har sin force i serven og forhåndsslaget, besejrede Caroline i sine teenageår ofte sine modstandere takket være et veludviklet baghåndsslag, sin taktiske forståelse og udholdenhed. Men der er også lighedspunkter. De er begge målrettede og besidder en evne til at lade sig inspirere selv på dage, hvor spillet ikke kører optimalt. Mit råd til Clara er, at hun forbliver målrettet, og at hun ikke lader sig dupere af mediernes bevågenhed,« siger Michael Mortensen.

Teamet omkring Clara Tauson Sådan ser teamet omkring Clara Tauson, der i januar vandt pigesingletitlen ved Grand Slam-tennisturneringen Australian Open, ud: Søren Tauson: far, cheftræner og rejsecoach

Mikkel Nørby: træningssetup-ansvarlig i Danmark

Mikkel Nissen: rådgiver for familien

Lars Christensen: teknisk træner

Mikkel Lynge Jakobsen: ansvarlig for fysisk træning

Michael Tauson: sparringspartner, træner og rådgiver for faderen

Med i teamet omkring Clara Tauson er hendes onkel Michael Tauson, der tidligere har ligget nummer 101 på ATP's verdensrangliste og nu er tenniskommentator på TV 2.

»Hendes seneste turneringssejr i Kina er én ting, men den spillemæssige måde hun gør det på, er altså overbevisende. Det er et bevis på, at det går den rigtige vej for hende,« siger Michael Tauson.

Clara Tauson stiller i denne uge op ved en 15.000 US dollars-turnering i den kinesiske by Xiamen.

»Jeg ser frem til at læse næste kapitel i historien om Clara. Det er indiskutabelt, at hendes potentiale er gigantisk og at hun har det, der skal til, både hvad angår teknik, mentalitet og fysik. Spørgsmålet er, om alle ting kan forenes og gå op i en højere enhed, så hun når det hele. Det skal vi i teamet omkring hende forsøge at hjælpe hende med,« siger Michael Tauson.