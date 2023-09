Hun er allerede en stjerne i hjemlandet. Men søndag aften møder hun en vaskeægte verdensstjerne.

Og det er endda en dansk én af slagsen.

For den 19-årige tenniskomet Coco Gauff, der flere gange er blevet kaldt for 'den nye Serena Williams', står nemlig over for Caroline Wozniacki i fjerde runde ved US Open søndag aften.

Et brag, som hele New York taler om lige nu.

Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix

For efter danskerens historiske comeback er der lagt op til noget af en tennisoplevelse. Men ikke kun for publikum og fans verden over.

Den amerikanske stjerne beundrer nemlig Caroline Wozniacki. Og det har hun gjort, siden hun var barn.

»Det bliver fedt. Jeg så hende, da jeg voksede op, så jeg er meget spændt. At spille mod en legende som hende er vildt. Jeg kommer ikke til at tage øjeblikket for givet,« lyder det fra Coco Gauff på et pressemøde forud for opgøret, inden hun tilføjer:

»Jeg troede aldrig, jeg skulle møde hende i en kamp, efter hun stoppede karrieren.«

19-årige Coco Gauff ligger nummer seks på verdensranglisten. Foto: Corey Sipkin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 19-årige Coco Gauff ligger nummer seks på verdensranglisten. Foto: Corey Sipkin/AFP/Ritzau Scanpix

Mens det unge amerikanske stjerneskud har bevæget sig tættere og tættere mod toppen og den øjeblikke sjetteplads på verdensranglisten de seneste år, har danskeren nærmest ikke rørt en ketsjer.

Hun har i stedet fået to børn. Og kun i ny og næ har hun kommenteret tenniskampe for flere internationale tv-stationer.

Men de 3,5 år væk fra banen skænker amerikaneren ikke én eneste tanke. Hun er nemlig sikker på, at Carolline Wozniacki ved præcis, hvad hun skal gøre for at nå toppen af tennisverdenen igen.

Ret hurtigt, endda.

Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

»Det bliver ikke nemt, og jeg er sikker på, at Caroline kender mit spil, eftersom hun har kommenteret tennis i noget tid. Jeg tror ikke, hun kommer til at forære mig noget,« forklarer Coco Gauff og afslutter:

»Jeg har set nogle af hendes kampe i denne uge, og jeg synes, hun spiller mere aggressivt, end hun gjorde tidligere. Hun får stadig sendt en masse tilbage, så jeg forventer nogle lange dueller.«

Det er søndag aften, at de to tennisstjerner brager sammen på Arthur Ashe Stadium i New York.

Du kan følge braget live på bt.dk cirka klokken 21.00.