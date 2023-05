Han var udråbt som hele nationens næste stjerne, tjente millioner og nåede tiendepladsen på verdensranglisten.

Men den franske tennisspiller Lucas Pouilles karriere og liv faldt fra hinanden, da han løb ind i en mareridtsskade og efterfølgende alkoholproblemer.

Fredag spillede han sig til en plads i French Open med tårer i øjnene.

Ét mål har ændret hans tilgang til livet og holdt ham væk fra at ende på galehus.

Lucas Pouille har kæmpet med depression og alkoholproblemer. Foto: Anne-Christine POUJOULAT Vis mere Lucas Pouille har kæmpet med depression og alkoholproblemer. Foto: Anne-Christine POUJOULAT

»Jeg begyndte at få en mørkere side og en depression, der gjorde, at jeg kun sov én time hver nat og drak alene. Jeg var i en forfærdelig tilstand og så ikke godt ud længere,« fortæller Lucas Pouille til L'Équipe.

Inden nedturen tjente han i årevis omkring eller over ti millioner kroner om året, men i 2020 tikkede kun et sporadisk præmiepengebeløb ind på franskmandens konto.

En forfærdelig albueskade holdt ham ude i over et år. Siden er det kun gået én vej. Nu er han nummer 670 på verdensranglisten.

Problemerne tvang Pouille til at lyve over for sin træner, Felix Mantilla.

Lucas Pouille og Novak Djokovic efter semifinalen ved Australian Open 2019. Foto: ADNAN ABIDI Vis mere Lucas Pouille og Novak Djokovic efter semifinalen ved Australian Open 2019. Foto: ADNAN ABIDI

»Han spurgte mig hver morgen, 'sover du ikke?'. Jo, jo, men jeg har støv- og pollenallergi. Jeg løj,« fortæller 29-årige Pouille.

»Jeg låste mig selv inde og snakkede ikke med nogen. Jeg var i en forfærdelig fase af mit liv, da jeg besluttede at sige stop. Ellers var jeg endt i Sainte-Anne på galehuset. For mit mentale helbred var jeg nødt til at stoppe.«

Fredag spillede han sig til en plads i French Open og sin første turnering på tennisturen i et år.

Efter sejren i kvalifikationskampen var han grædefærdig. Se klippet øverst.

»Nu handler det kun om at spille for sjov og nyde at være på banen. Så vil jeg prøve at nå mit mål om at komme tilbage i top-100. Hvis jeg er i stand til at spille ved OL i Paris næste år, vil det være fantastisk.«

»Det har været så svært, men nu værdsætter jeg det hele utrolig højt,« siger han.

I første runde af grand slam-turneringen står han over for Jurij Rodionov, som han netop vandt over i kvalifikationen. Østrigeren er dog alligevel med som lucky loser.