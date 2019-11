For sjette gang i historien og for første gang siden 2011 kunne Spanien søndag løfte det prestigefyldte Davis Cup-trofæ i tennis.

Det blev en kendsgerning efter en finalesejr over Canada, der aldrig har vundet turneringen. Spanien vandt de to første singler, og dermed blev doublekampen overflødig.

Davis Cup blev spillet efter et helt nyt format, hvor verdens 18 bedste nationer tørnede sammen hen over en uge i Madrid, og Spanien formåede altså at udnytte hjemmebanefordelen til fulde.

Det skete med verdensetteren, Rafael Nadal, i spidsen. Han sikrede den afgørende 2-0-føring søndag ved at slå Denis Shapovalov med 6-3, 7-6.

Den 20-årige Shapovalov var nede med breakbold ved stillingen 0-1 og 1-2, og ved stillingen 2-3 gik den ikke længere. Nadal brød til 4-2 og servede siden sættet hjem efter 36 minutter.

I andet sæt hold begge serv hele vejen, og så måtte man som så ofte før i weekendens kampe ty til tiebreak.

Her spillede Nadal sig til to matchbolde ved stillingen 6-4, men Shapovalov afværgede begge og fik selv sætbold ved 7-6. Men Nadal snuppede de næste tre point og lukkede dermed kampen.

I finalens første single havde verdens nummer ni, Roberto Bautista Agut, besejret den 19-årige Felix Auger-Aliassime, der ligger nummer 21 i verden, med cifrene 7-6, 6-3.

Begge var usvigeligt sikre i egne servepartier i første sæt, og Aliassime var ene om at få en enkel breakbold på vej mod den forudsigelige tiebreak. Her var Agut dog bedst. Bagud 2-3 snuppede han fem point i træk og tiebreaken 7-3.

Det gav spanieren momentum til at bringe sig på 3-0 i kraft af et enkelt servegennembrud. Auger-Aliassime brød dog tilbage til 2-3, men blot for at tabe sit næste serveparti til 2-4.

Agut servede siden sættet hjem med et rent parti, før han overlod scenen til Nadal, der gjorde arbejdet færdigt.

