Holger Rune vinder i tre sæt over franskmanden Manuel Guinard og avancerer til semifinalerne i ATP-turneringen i Lyon.

Det skete dog ikke uden dramatiske tv-billeder mod slutningen af tredje sæt.

For den danske tennisstjerne var hårdt ramt af kramper i en sådan grad, at han ikke engang havde kræfter til at juble, da sejren var i hus.

Holger Rune tabte første sæt med 3-6, men herefter kom danskeren stærkt igen. Han vandt andet sæt med 6-3, og så skulle kampen afgøres i et tredje af slagsen, hvor det var tydeligt, han havde problemer.

Flere gange måtte Holger Rune sidde på hug, og han kunne næsten ikke bevæge sig rundt på banen til sidst, men alligevel lykkedes det at vinde sættet med 6-4.

Undervejs i kampen var det også tydeligt, at Manuel Guinard var på hjemmebane. Han havde publikum i ryggen, og det kunne Rune også godt mærke. For der røg nogle 'buh'-råb af sted mod danskeren, ligesom tilskuerne både sang og nærmest hoppede rundt på tribunen.

Noget, der fik Holger Rune til at henvende sig til dommeren. Det var ikke populært hos publikum, der fortsatte med at heppe flittigt på franskmanden – men den danske komet holdt hovedet koldt, og efter kampen satte han også nogle ord på oplevelsen.

»Tak for de søde ord,« indledte Rune, der blev rost for sin mentale styrke.

»Jeg arbejder hårdt hver dag. Jeg forstår, at I gerne vil have franskmændene til at vinde, men jeg vil bare gerne have respekt,« sagde han ifølge TV 2 Sport på banen efter opgøret.

Her fortalte han også, at han havde det 'rigtig dårligt' til sidst. Han var i smerter, hvilket også var tydeligt, da han under en kort pause måtte have massage.

»Jeg kunne ikke stå rigtigt op. Jeg prøvede at finde løsninger, og det blev lidt bedre til sidst,« lød det efter sejren fra Rune.

Med sejren over franskmanden venter der nu et opgør mellem enten Cameron Norrie eller Sebastian Baez.

Semifinalen bliver spillet fredag.