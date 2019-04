Clara Tauson kan sætte et stort hak ved endnu en flot præstation.

For den danske tenniskomet besejrede mandag eftermiddag verdensranglistens nummer 195, Tereza Mrdeza, og det betyder ikke blot en ny sejr på cv'et.

Det betyder også, at Clara Tauson har kvalificeret sig til sin første WTA-turnering nogensinde i schweiziske Lugano.

I den første kvalifikationskamp vandt den 16-årige dansker over Rebecca Sramkova, og mandag tog hun så det sidste skridt mod Mrdeza.

Det startede ellers ikke helt godt for danskeren, der blev brudt rent i sin serv. Men så spillede hun sig ind i kampen og vandt første sæt med 6-3.

Også andet sæt gik også til den danske komet, der altså nu kan kalde sig WTA-spiller, og turneringen i Lugano bliver altså den første, hun skal i aktion i.

Dermed fortsætter hun den stærke start på året, hun har fået, der i den grad startede, da hun vandt Australian Open for juniorspillere i januar.

I marts spåede tenniseksperten Michael Mortensen, at der ikke ville gå lang tid, før Clara Tauson kom i aktion på WTA-touren.

»Der går ikke særlig lang tid. Jeg er helt overbevist om, det bliver i løbet af 2019, hvis hun får lov at spille de turneringer, hun skal for at tage de store ryk. Spillemæssigt kan hun sagtens hamle op med top-100-spillere. Det er der slet ikke noget problem i,« sagde Michael Mortensen til B.T.

På mandagens opdaterede verdensrangliste indtager Clara Tauson pladsen som nummer 413. Mandagens sejr har desuden sikret danskeren 18 point til ranglisten.

Der er også en fin portion penge at hente i Lugano til vinderen.

For præmien er på 250.000 dollar, hvilket svarer til omkring 1,66 millioner danske kroner.