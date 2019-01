Successen fortsætter i den grad for den danske tenniskomet Clara Tauson.

Den 16-årige dansker har fredag morgen dansk tid slået sig i finalen ved Australian Open for juniorer.

Det skete med en sejr på 6-4, 6-1 over Daria Snigur fra Ukraine. En kamp, der varede lige præcis en time.

Det er første gang, Clara Tauson deltager ved Australian Open, og indtil videre lever den topseedede dansker i den grad op til favoritværdigheden. Dog skulle danskeren lige i gang fredag.

Clara Tauson skal lørdag spille finale i Australian Open. Foto: GREG WOOD Vis mere Clara Tauson skal lørdag spille finale i Australian Open. Foto: GREG WOOD

Spillerne fulgtes ad til stillingen 3-3, og der skulle kæmpes hårdt for pointene, før Tauson begyndte at blive varm.

Hun brød ukraineren til 5-3, men måtte efterfølgende se Snigur bryde tilbage. En ukrainsk forhånd i nettet i det efterfølgende parti sørgede dog alligevel for dansk sætsejr.

Så var stilen lagt for den 16-årige dansker. Hun stormede i front og brød på sin første breakbold til 2-0 i begyndelsen af andet sæt.

Tausons ene baglår var tapet op, men hun så ud til at bevæge sig fint, og klasseforskellen på de to spillere var pludselig tydelig.

Clara Tauson er i finalen ved Australian Open for juniorer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Clara Tauson er i finalen ved Australian Open for juniorer. Foto: Liselotte Sabroe

Det er første gang nogensinde, at Clara Tauson er i en grand slam-finale i juniorrækken. Sidste år stillede hun for første gang op i juniorudgaverne ved French Open, Wimbledon og US Open, hvor hun ikke formåede at komme så langt, som hun er kommet down under.

Finalen i Australian Open for juniorer bliver spillet lørdag, og det bliver spændende at se, om Clara Tauson kan løfte sit spil endnu mere.

Tidligere har hendes far og træner, Søren Tauson, fortalt til B.T. Sport, hvordan den danske tennisspiller - på trods af sejrene - endnu ikke havde ramt sit topniveau. Dog blev det bedre i tredje kamp, lød det tidligere på ugen:

»Clara kom rigtig godt ind i kampen i forhold til tidligere kampe. I dag (onsdag, red.) slog hun godt og frit til bolden, samtidig med at hendes serv fungerede. Hendes modspiller kunne ikke rigtig følge med,« sagde Søren Tauson.

Clara Tauson under kampen fredag. En kamp, hun vandt på en time. Foto: LYNN BO BO Vis mere Clara Tauson under kampen fredag. En kamp, hun vandt på en time. Foto: LYNN BO BO

Fordi det er første gang, Clara Tauson er med ved Australian Open, har der været nogle ting, teamet lige har skullet vænne sig til. Blandt andet banerne og varmen i Melbourne, har Søren Tauson tidligere fortalt.

»Det er en svær turnering at spille hernede. At komme fra den europæiske vinter til den australske sommer med et helt andet klima og tungt jetlag i lang tid med andre banetyper. Det er en kompliceret omgang,« fortalte Søren Tauson efter de første to runder.

Men selvom turneringen er svær, har Clara Tauson altså klaret det godt indtil videre. Og lørdag kan hun altså sætte det ultimative punktum.

Hvem Clara Tauson skal møde, er i skrivende stund ikke afgjort - det bliver enten Leylah Fernandez fra Canada eller Anastasia Tikhonova fra Rusland.