15-årige Clara Tauson tog søndag en stor skalp, da hun vandt EM-finalen for U/18-spillere.

I finalen slog den unge dansker 16-årige Maja Chwalinska fra Polen, der ligger hele 300 pladser højere på verdensranglisten.

Clara Tauson vandt opgøret 6-3, 6-3 og fortsætter dermed med at imponere.

Og sejren begejstrer også Dansk Tennis Forbunds sportschef, Jens Anker Andersen.

»Det er stort. Clara var egentlig for ung til at være med ved dette EM. Det sætter bare en ekstra streg under, hvor imponerende en bedrift hun har udrettet,« siger Jens Anker Andersen i en pressemeddelelse.

Clara Tauson viste ingen nåde og vandt EM-finalen i to sæt. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Clara Tauson viste ingen nåde og vandt EM-finalen i to sæt. Foto: Liselotte Sabroe

Sejren var den femte i ITF-regi for juniorer, men hun har tidligere også vundet en enkelt seniorturnering under ITF, der er rangeret under den store WTA Tour.

EM-triumfen bliver ikke mindre imponerede af, at Clara Tauson var den yngste spiller i U1/8-rækken, hvor hun er den eneste spiller, der er født i 2002. Tauson har således fået dispensation for overhovedet at kunne deltage i 18-rækken i stedet for U/16-rækken.

Den har hun fået på grund af sin høje placering på juniorverdensranglisten, hvor hun ligger nummer 13.

EM-titlen kommer, blot en uge efter at danske Elmer Møller nåede EM-finalen i U/16-rækken. Her måtte danskeren dog se sig slået af spanske Carlos Alcaraz Garfia med cifrene 6-4, 6-3.

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

Tilbage i april spillede Clara Tauson mod Hannah Viller Møller i Parken som opvarmning, inden showkampen mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams skulle spilles. I den forbindelse satte hun også ord på, hvad drømmen er.

»Vi vil begge gerne være professionelle. Det er derfor, vi står her nu, og og det er derfor, vi bruger hver dag på det,« sagde Clara Tauson dengang om sit og veninden Hannah Viller Møllers mål.

Som 13-årig blev Tauson den hidtil yngste til at vinde guld ved DM i single. En rekord hun tog fra Caroline Wozniacki.