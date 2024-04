Der var jackpot for en dygtig kvinde ved sportens svar på Oscar-uddelingen.

Sjældent finder man så storslået en samling af atleter fra allle afkroge af sporten, som man gør ved Laureus World Sports Awards, som dette år fandt sted i Madrid.

Sidste år vandt Christian Eriksen prisen for Årets Comeback, men i år var det de andre stjerner, der glimtede ved det storstilede show.

På spektakulær vis vandt den spanske Aitana Bonmati endnu to priser efter hendes vanvittige præstationer for Barcelona og det spanske landshold og blev dermed den første fodboldspiller til at vinde prisen som Årets sportskvinde i kåringens 25-årige historie.

Du kan se fotos af alle stjernerne herunder og se alle vinderne nederst i artiklen:

Aitana Bonmati vandt både individuelt og med sit landshold. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Aitana Bonmati vandt både individuelt og med sit landshold. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix

Rafa Nadal oog hans kone Xisca Perello tog også et trofæ med hjem. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rafa Nadal oog hans kone Xisca Perello tog også et trofæ med hjem. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Fodboldspilleren Miguel Torres ankom med stil sammen med sin skuespillerkone Paula Echevarria. Foto: Kiko Huesca/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Fodboldspilleren Miguel Torres ankom med stil sammen med sin skuespillerkone Paula Echevarria. Foto: Kiko Huesca/EPA/Ritzau Scanpix

Atletico Madrid-træneren Diego Simeone havde sin kone Carla Pereyra ved sin side. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Atletico Madrid-træneren Diego Simeone havde sin kone Carla Pereyra ved sin side. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Den tidligere Holger Rune-træner og tidligere topspiller Boris Becker var sammen med partneren Lilian de Carvalho Monteiro. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den tidligere Holger Rune-træner og tidligere topspiller Boris Becker var sammen med partneren Lilian de Carvalho Monteiro. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Verdens hurtigste mand Usain Bolt gav al sin respekt til Jude Bellingham på den røde løber. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Verdens hurtigste mand Usain Bolt gav al sin respekt til Jude Bellingham på den røde løber. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix

NFL-stjernen Tom Brady ankom solo. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere NFL-stjernen Tom Brady ankom solo. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix

Lindsey Vonn har tidligere vundet, men uddelte i år en pris. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lindsey Vonn har tidligere vundet, men uddelte i år en pris. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Skateboarder Arisa Trew gjorde en noget anderledes éntre på den røde løber. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Skateboarder Arisa Trew gjorde en noget anderledes éntre på den røde løber. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Årets sportskvinde: Aitana Bonmati

Årets sportsmand: Novak Djokovic

Årets hold: Spaniens fodboldlandshold for kvinder

Årets gennembrud: Jude Bellingham

Årets comeback: Simone Biles

Årets para-atlet: Diede de Groot

Årets actionsport-atlet: Arisa Trew

Laureus Sport hylder den gode gerning: Rafa Nadal Foundation