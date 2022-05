Holger Rune kæmpede flot for et comeback, men tabte til Cameron Norrie i tre sæt i semifinale i Lyon.

Den danske topspiller tabte fredag sin semifinale 2-6, 7-5, 4-6 til briten Cameron Norrie, der er nummer 11 i verden og topseedet i Lyon.

19-årige Rune er nummer 40 på verdensranglisten efter en flot start på 2022 med blandt andet sin første ATP-turneringssejr, og fredag viste danskeren i glimt også stor styrke.

Han gav undervejs ellers udtryk for at mangle energi efter torsdagens kvartfinalesejr over franske Manuel Guinard. Her var danskeren ude i tre sæt og havde tydeligvis smerter mod slutningen af opgøret.

Rune kan nu se frem mod grand slam-turneringen French Open, der starter søndag.

Han møder i første runde - formentligt mandag eller tirsdag - canadiske Denis Shapovalov, der er nummer 15 i verden og seedet som nummer 14 i turneringen.

Holger Rune fik mod Cameron Norrie en forfærdelig start på opgøret. Briten var således ovenpå på stort set alle parametre og brød hurtigt danskeren tre gange.

Ved 0-5 gik Rune ud til pausen og var tydeligvis ekstrem frustreret over kampens forløb. Det kom blandt andet til udtryk ved højlydte råb på dansk og en dunk, der røg hårdt i jorden.

Den danske teenager brugte dog tilsyneladende frustrationerne konstruktivt, for straks efter pausen afværgede han en sætbold, brød han Norrie og servede sig siden sikkert på 2-5, inden briten sikrede sig sættet.

Rune tog de gode takter med ind til starten af andet sæt og servede sig på 1-0 efter at have været bagud 0-30. Men Norrie var stabil og brød kort efter ret klart Rune, der gav udtryk for, at han manglede energi.

Det var dog ikke værre, end han servede sine næste partier sikkert hjem og flot kæmpende brød Norrie til 4-4 i sin bedste periode i opgøret.

De følgende partier gik hurtigt til serveren, men Rune tog igen sin chance, da den bød sig og udnyttede den første af to break- og sætbolde.

I tredje sæt vandt duellanterne sine servepartier uden breakbolde frem til 4-4, hvor Norrie satte trumf på og brød danskeren til 5-4 efter et parti med flere tætte og lange dueller.

Herefter servede han sikkert kampen hjem, og nu venter en finale mod slovakken Alex Molcan.

/ritzau/

