Den store finale-overraskelse Jasmine Paolini har forbindelse til Danmark, hvor hendes morfar bor.

Danmark satsede på Wozniacki, Tauson og Rune, men med lidt god vilje, så er der endnu en med danske aner at heppe på.

Den 12. seedede Jasmine Paolini er nået til finalen og repræsenterer Italien, men hun er nu lidt af en verdensborger.

Hendes far er italiener, og hendes mors familie har rødder i Polen, Ghana og så Danmark.

Lørdag spilles den store finale.

»Mine bedsteforældre på min mors side har jeg også: Barbera er polsk, og Salomon er dansk,« har hun udtalt i et interview fra 2019.

Er du Jasmine Paolinis morfar? Eller kender du ham?

I finalen står hun over for verdensetteren Iga Swiatek, men Paolini har allerede vundet meget ved at nå så langt. Det er hendes første grand slam-finale, og før 2024 havde hun ikke været længere end anden runde i de største turneringer.

Hun komemr mindst til at rykke op som nummer syv i verden, og det kan blive til en femteplads på WTAs rangliste, hvis hun skulle skabe den helt store sensation.