Av, av, av...

Caroline Wozniacki er færdig ved WTA-turneringen i San Diego efter blot en enkelt kamp.

Danskeren blæste ellers sin modstander omkuld i første sæt. Men så stoppede festen også dér.

For den danske tennisstjerne faldt nemlig fuldstændig sammen og røg i stedet ind i en større nedsmeltning, da hun onsdag morgen (dansk tid) tabte til russiske Anna Blinkova.

Efter at have vundet første sæt med cifrene 6-1, begyndte danskeren pludselig at lave ekstremt mange fejl. Og herefter blev det tydeligt for enhver, der så med, at Wozniackis manglende kamptræning de seneste måneder endte med at få store konsekvenser.

Hun kunne i hvert fald slet, slet ikke følge med Blinkovas fysik i hverken andet eller tredje sæt, hvor hun blandt andet blev brudt fem gange i træk.

Og derfor endte det hele da også med et dansk nederlag på 6-1, 4-6, 1-6.

Dermed blev det en kort fornøjelse for Caroline Wozniacki ved turneringen i San Diego.

Netop derfor har danskeren da også fået en særdeles skidt optakt til de to kommende turneringer Indian Wells og Miami Open.

Det var blot Wozniackis 11. kamp fordelt på seks turneringer, siden hun sidste år annoncerede sit opsigtsvækkende comeback.