Der er ikke kun stjerner på banen ved årets Wimbledon-finale.

Også på tilskuerpladerne er der flere verdenskendte navne.

En af dem er den amerikanske skuespiller Brad Pitt, der har taget plads på Centre Court for at se finalen mellem Novak Djokovic og Carlos Alcaraz.

Han er ikke den eneste repræsentant fra Hollywood, for også Daniel Craig er til stede på det store anlæg - han sidder ved siden af sin kone, Rachel Weisz.

Daniel Craig med sin kone Rachel Weisz. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Udover de to kendte skuespillere er den britiske kongefamilie også med for at se det store brag.

Inden kampen startede, kunne man se prins William, prinsesse Kate og parrets to børn, prins George og prinsesse Charlotte, tage plads i den såkaldte 'Royal Box'.

Ifølge Daily Mail er også sangerinden Ariana Grande samt skuespillerinden Emma Watson på plads på tribunen.

Kampen mellem Djokovic og Alcaraz gik i gang omkring klokken 15.00, og i skrivende stund har førstnævnte vundet første sæt.

Prins William og prins George. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Lørdag var der finale hos kvinderne, og her var det Marketa Vondrousova, der tog sejren over Ons Jabeur.

Også her var prinsesse Kate til stedet, og hun uddelte efterfølgende håndtryk og kram til de to spillere.

Der har tidligere i turneringen også været et dansk besøg fra kronprins Frederik, der overværede en af Holger Runes kampe.

Den danske stjerne røg ud i kvartfinalen, da han efter at have kæmpet bravt tabte til Carlos Alcaraz.