Clara Tauson skuffer fælt ved at tabe i den tredje og afgørende kvalifikationsrunde, som vil give adgang til hovedturneringen i Wimbledon.

Hun led et smerteligt nederlag på 5-7, 6-4, 3-6 til slovakken Viktoria Hruncakova.

Danskeren var klar favorit hos bookmakerne, men hun manglede stabilitet i sit spil, og trods god fight samt to afværgede matchbolde endte det med stor dansk skuffelse efter godt to timers spil.

25-årige Hruncakova, der er nummer 127 på verdensranglisten, var meget stærk i egne servepartier i første sæt, og efter et rent brud bragte hun sig også foran 5-2.

Tauson har flere gange på det seneste vist sig meget modstandsdygtig, og det gav hun efter at have fået behandling igen en prøve på ved at fighte sig flot tilbage og på 5-5.

Men Hruncakova brød for anden gang til 6-5, og efterfølgende servede hun også sikkert sættet hjem.

Tauson fik modsat Hruncakova alt for lidt ud af sine førsteserver i første sæt. Det rettede hun op på i andet sæt, men slovakken var stadig overbevisende i egen serv, og spillerne fulgtes derfor ad til 3-3.

Her kom der endelig sprækker i Hruncakovas serv, og en offensiv tænkende Tauson udnyttede den første af de to breakbolde, som hun spillede sig frem til.

Desværre for danskeren ramte hun straks derefter et skrækkeligt parti med mange fejl, og Hruncakova udlignede til 4-4, mens en frustreret Tauson skreg sin frustration ud.

Og det hjalp tilsyneladende. I hvert fald vandt Tauson på meget overbevisende otte af de følgende ni bolde og dermed andet sæt 6-4.

I tredje sæt brød slovakken til 2-0, og da Tauson omvendt missede to breakbolde ved 1-3, var kursen sat mod dansk nederlag.

Foran 5-3 skulle Hruncakova holde serv for at indløse sin tredje Wimbledon-billet i karrieren, men det blev langt fra lige til.

Tauson kæmpede bravt og både afværgede to matchbolde samt tilspilledes sig to breakbolde i et spændende parti. Men slutteligt manglede danskeren dræberinstinkt, og Hruncakova kunne juble over en plads i første runde i Wimbledon.

Det er dog ikke helt umuligt for 20-årige Clara Tauson at komme til at spille årets Wimbledon-turnering.

Hun kan nemlig få en mulighed for at træde ind i den prestigefyldte græsturnering i det, som kaldes en 'lucky loser.'

Hvis en eller flere spillere trækker sig fra hovedturneringen inden den starter mandag, kan Clara Tauson være heldig at få en plads.

Men for nu må den nok skuffede danske vente med se, hvad der kommer til at ske.