Der er ingen tvivl om, hvem der er favorit i søndagens opgør mellem Holger Rune og spanske Alejandro Davidovich Fokina ved Madrid Open.

Og det blev der sat to tykke streger under midt i første sæt.

Her var Fokina sikker på, at Holger Runes andenserv var ude, og derfor kaldte han en challenge.

Systemet viste, at bolden var inde, men spanieren var sikker på, at der blev målt efter det forkerte mærke.

Der var drama for alle pengene midt i første sæt. Foto: ISABEL INFANTES

Alt imens Fokina diskuterede med kampens dommer og supervisor, sneg Rune sig hen til mærket og fjernede det. Det var de spanske tilskuere bestemt ikke tilfredse med.

Efter dén episode viste de ingen nåde overfor danskeren, som konstant blev mødt af buhen og ironiske klapsalver.

Der gik ikke længe før, det blev for meget for Holger Rune, der appellerede til kampens dommer, Carlos Bernardes, og gav udtryk for, at han ikke var tilfreds med tilskuerne opførsel.

Men Bernardes gav ikke meget for Runes appel og mindede den nu 20-årige dansker om, at det også var hans egen skyld, når han havde provokeret tilskuerne ved at fjerne det omtalte mærke.

Alligevel fik tilskuerne efterfølgende at vide, at de skulle udvise respekt.

Kampen er fortsat i gang, og i skrivende stund fører Fokina mod Holger Rune, som er løbet ind i problemer med håndleddet.