Den danske tennisstjerne Holger Rune har netop sikret sig karrierens hidtil største resultat.

For onsdag besejrede det blot 18-årige stortalent den tyske verdensstjerne – og nummer tre i verden – Alexander Zverev.

Endda på tyskerens hjemmebane ved ATP-turneringen i München.

Her vandt Holger Rune med de imponerende cifre 6-3, 6-2 i en kamp, hvor han flere gange kørte rundt med Zverev.

Dermed er den danske tennisstjerne videre til kvartfinalen, der spilles fredag, hvor han møder enten finske Emil Ruusuvuori eller Maxime Cressy fra USA, i den prestigefyldte grusturnering.

»Jeg har kæmpe respekt for Alexander, og jeg forventede slet ikke at slå ham i to sæt. Jeg nød det virkelig, og jeg forsøgte at give publikum noget god underholdning,« lød det fra en lykkelig Rune efter kampen.

Onsdagens triumf var Holger Runes første sejr over en spiller, der ligger i top-10 i verden.

Danskeren har tidligere mødt både Novak Djokovic, Casper Ruud og Matteo Berrettini i sin karriere, men her formåede han desværre kun at vinde et enkelt sæt i hvert af opgørene.

Alexander Zverev var topseedet i turneringen, men det tyske hjemmebanehåb måtte altså se sig besejret af Rune, der ligger nummer 70 på verdensranglisten.

Det var første gang, at Holger Rune og den forsvarende olympiske guldvinder mødte hinanden på tennisbanen.

Det danske tennishåb havde spillet sig frem til onsdagens storkamp ved at besejre tjekkiske Jiri Lehecka i første runde.