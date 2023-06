Torsdag offentliggjorde Danmarks største tennisstjerne nogensinde, at hun genoptager karrieren.

Målet er klart for Caroline Wozniacki, som melder ud i et længere interview med Vogue, at hun vil forsøge at komme tilbage til verdenstoppen og vinde US Open.

At Caroline Wozniacki vender tilbage til tennisbanen, vækker stor glæde hos B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

»Det her er årets danske sportschok. Og heldigvis er det et af de lykkelige af slagsen. Det er en kæmpe dansk sportspersonlighed, som nu genopstår. Jeg er i chok – og kan ikke vente med at se hende på banen igen,« siger Lasse Vøge og fortsætter:

Det er et fuldstændig vildt og spektakulært projekt. Jeg er ekstremt spændt på at se, hvad det er for en udgave af Caroline Wozniacki, vi kommer til at opleve, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om hun har set 'et hul' i markedet, nu hvor Williams-søstrene ikke længere støvstuger turneringssejrene.

Selvom Caroline Wozniacki officielt lagde ketsjeren på hylden i januar 2020 efter Australian Open, er der ikke helt umuligt for den 32-årige dansker at komme tilbage på øverste niveau.

»Det kan ikke udelukkes, at det her vanvittige projekt rent faktisk kan lykkes. Der er få danske atleter med en vilje som Caroline Wozniacki. Hun er så spækket med råtalent, at hun kan kæmpe sig op i verdenstoppen igen, hvis hun altså har styr på sin fysik,« siger Lasse Vøge.

Carolines Wozniackis fysik bliver nemlig det helt store spørgsmål, da karrierestoppet i første omgang delvist var bundet op på en gigtsygdom, som hun døjer med.

»Jeg hæfter mig ved, at Wozniackis spil tidligere var bygget meget op omkring hendes fysik og løbepensum. Spørgsmålet er, om hun kan genvinde sin fart og kondition – hun er trods alt et stykke oppe i 30erne, har offentligt fortalt om sin gigtsygdom og har været væk fra banen længe,« lyder det fra B.T.s sportskommentator.

Nu åbner muligheden sig også for et vildt scenarie, hvor Danmarks nye kvindelige tennisstjerne kan brage sammen med Caroline Wozniacki på den helt store scene.

»Tænk scenariet, at Clara Tauson og Caroline Wozniacki mødes i en kvartfinale i US Open. Alle danske sportsfans må knibe sig selv i armen,« siger Lasse Vøge.