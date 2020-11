Invitationsturneringen UTR Leschly Nordic Masters i Hørsholm giver hverken ranglistepoint eller prestige, men alligevel var det en af karrierens største sejre, 17-årige Holger Rune tog lørdag.

Modstanderen var nemlig ingen ringere end den 31-årige franskmand Benoit Paire, der rangerer som nummer 28 på verdensranglisten, hvor Rune selv er nummer 511.

Efter en lang og hård kamp endte danskeren med at tage sejren på 7-5, 3-6 og 7-5.

Der er kun fire spillere i turneringen, så der var tale om en semifinale.

I finalen søndag venter landsmanden Christian Sigsgaard, som i sin semifinale slog svenskeren Elia Ymer i to sæt.

Holger Rune formåede at holde sine server, men det var tydeligt, at den franske favorit havde noget lettere ved at bringe egne servepartier sikkert i havn.

Især ved 2-2 var Holger Rune i problemer trods nogle flotte vinderslag, og Benoit Paire spillede sig frem til tre breakbolde, som han til sidst formåede at udnytte.

Med tanke på Paires problemfrie servepartier hidtil kunne det ligne en lille afgørelse på sættet, men en smule koncentrationssvigt fra franskmanden gav Holger Rune den åbning, havde hav brug for.

Foran 5-4 tilspillede danskeren sig faktisk tre sætbolde i modstanderens serv, men Paire afværgede alle og fik udlignet.

De forspildte muligheder slog imidlertid ikke danskeren ud, og han endte med at hive sættet hjem med 7-5 mod Benoit Paire, hvis koncentration og hang til satsede slag varierede meget undervejs.

De to spillere fulgte også ad gennem det meste af andet sæt, og det var de små marginaler, som afgjorde, til hvilken side det gik.

Til tider viste Paire dog, at han er en fremragende spiller, og at det ikke er tilfældigt, han ligger nummer 28 i verden. Og tidligere har været helt oppe som nummer 18.

De gode perioder gav ham det servegennembrud, han havde brug for, og så kørte han andet sæt hjem med 6-3.

Den unge dansker fortsatte ufortrødent kampen for at tage karrierens hidtil største skalp, og han kom perfekt fra land i afgørende sæt ved at bringe sig på 2-0 med et break.

Men Paires topniveau er på nuværende tidspunkt i karrieren fortsat højere end Holger Runes.

Den erfarne franskmand brød til og kom foran 4-3 og pressede 17-årige Rune til at skulle serve for at holde sig i kampen nede 4-5.

Paire tilspillede sig to matchbolde, men hårdt presset viste Holger Rune gode nerver. Han leverede et par fremragende passérslag og kom på 5-5.

/ritzau/