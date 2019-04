Den tyske tennisstjerne Julia Görges forlod onsdag banen i WTA-turneringen i Stuttgart. Nu fortæller hun hvorfor.

»I præcis 16 dage har jeg haft problermer. Problemet er, at mine nakkehvirvler er så irriterede, at de påvirker mit nervesystem. Jeg kan ikke mærke tre af mine fingre,« siger Julia Görges på et pressemøde.

Problemerne med både nakkehvirvler og rygraden har vakt stor bekymring hos Görges, der nu frygter, at tenniskarrieren kan være ovre.

»Jeg kan ikke forklare det. Jeg har ikke følt det her før. Jeg kan slet ikke mærke mine fingre. Mine hænder er kolde, og det bliver ikke bedre i løbet af en dag,« lyder det.

Det var efter en hard court turnering i USA, at Julia Görges en morgen vågnede op med så ondt i nakken, at hun ikke kunne bevæge sit hovede. Siden har hun haft problemer med fingrene.

Alligevel forsøgte hun sig altså ved turneringen i Stuttgart - hvor hun dog måtte sande, at det ikke er muligt at spille tennis, så længe fingrene er følelsesløse.

Derfor tager hun nu en pause fra tennisen, så hun forhåbentligt snart er at finde på top-niveau igen.

»Nu er det tid til at få symptomerne væk, så det ikke bliver værre. For hvis jeg ikke kan føle noget, er det, for at være ærlig, ikke særligt sjovt,« siger hun.