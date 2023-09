Der var ikke kun stjernestøv på banen ved US Open fredag aften.

For et kig på tribunerne afslørede, at flere uhyre kendte ansigter havde taget plads for at se den sene kamp mellem Coco Gauff og Elise Mertens.

Med på sidelinjen var nemlig sangeren Justin Bieber, hans hustru Hailey Bieber samt NBA-stjernen Jimmy Butler.

Det afslører flere billeder, ligesom US Open på det sociale medie 'X' – tidligere kendt som Twitter – har delt et glimt, hvor det er tydeligt, parret nød spillet på banen.

Sangerens tilstedeværelse inspirerede faktisk Coco Gauff, fortalte hun efter kampen.

»Jeg så godt, hvem der var der. Jeg tænkte: 'Jeg kan ikke tabe foran Justin Bieber'. Jeg smed ikke et parti, efter jeg havde set det,« fortalte hun til ESPN efter sejren på 3-6, 6-3, 6-0.

Mens der har været meget stille fra Justin Bieber, siden han tidligere på året aflyste resten af sin 'Justice'-turné, har Hailey Bieber haft rygende travlt.

For nylig kunne hun fejre, at det var et år siden, hun lancerede 'Rhode', der producerer produkter til ansigt og læber.

De sidste uger har hun desuden promoveret endnu en tilføjelse til kollektionen.

Bieber-parret er langt fra de første kendte, der har taget plads på tribunerne ved US Open.

En af de første dage var blandt andre sangeren Seal til stede.

Om der også er stjerner til stede, når Caroline Wozniacki skal i aktion næste gang vides ikke. Hun møder netop Coco Gauff i fjerde runde – kampen bliver spillet søndag.