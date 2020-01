Den amerikanske tennislegende John McEnroe er rasende på australieren Margaret Court, der i perioden 1960 til 1973 vandt 24 grand slam-titler i damesingle.

»Der er kun én ting, der er længere end Margaret Courts liste over bedrifter. Det er listen over hendes stødende og homofobiske udtalelser,« siger John McEnroe i et videoklip, som tv-kanalen Eurosport har produceret.

John McEnroe har ifølge BBC denne opfordring til Serena Williams, der i sin karriere står noteret for 23 grand slam-titler i damesingle:

»Gør mig en tjeneste og vind to grand slam-titler mere, så du når 25. Så kan vi lade Margaret Court og hendes stødende udtalelser være fortid, hvor de hører hjemme.«

John McEnroes opsigtsvækkende reaktion kommer, efter Margaret Court under Australian Open har deltaget i en jubilæumsceremoni, hvor hun modtog en kopi af Australian Open-trofæet på Rod Laver Arena.

Den nu 77-årige Margaret Court, der arbejder som præst ved en kirke i den australske by Perth, har rekorden med flest vundne grand slam-titler i damesingle.

De senere år har hun modtaget kritik for sine kontroversielle udtalelser om homoseksuelle og transkønnede. Blandt andet udtalte hun i 2017, at tennissporten er fyldt med lesbiske, ligesom hun har udtalt sig kritisk om transkønnede atleter og stemplet undervisningen i LGBT-rettigheder som »djævlens værk«.

»Margaret Court er en bugtaler, der bruger biblen som en dukke til at sige, hvad hun vil,« har John McEnroe udtalt.