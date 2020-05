Naomi Osaka kan nu kalde sig verdens bedst indtjenende kvindelige atlet ifølge finansmagasinet Forbes.

Selv om den japanske tennisstjerne Naomi Osaka kun er 22 år, så har hun allerede spillet sig helt op i verdenstoppen hos kvinderne med blandt andet to grand slam-titler.

Og det er ikke kun meritlisten, hun udbygger. Også hendes bankkonto kan mærke den nye stjernestatus. Så meget at hun nu kan kalde sig verdens bedste indtjenende kvindelige atlet.

Det er finansmagasinet Forbes, som er kendt for sine lister over verdens rigeste sportsudøvere, der nu kan afsløre, at Osaka har overhalet den amerikanske stjerne og veteran Serena Williams.

Hele 37,4 millioner dollar (godt 254 millioner kroner) har Osaka angiveligt indtjent på 12 måneder. Det er små ti millioner kroner mere end Williams, som har toppet listen de seneste fire år.

Faktisk er Osakas indtjening klar ny rekord for kvindelige atleter. Den tidligere rekord tilhørte den russiske stjerne Maria Sharapova, som i 2015 tjente 202 millioner kroner.

Indtjeningen inkluderer præmiepenge, løn, bonusser, sponsorater, royalties og penge for at stille op til diverse arrangementer.

Det er især hendes 15 sponsorater, flere af dem ekstremt lukrative, som har bragt Naomi Osaka til tops på listen.

Hendes sponsorer tæller blandt andet Nike, Nissan og Yonex.

Kvindernes Forbes-liste har siden sin start i 1990 været toppet af tennisspillere, og siden 2004 har enten Williams eller Sharapova været at finde øverst. Indtil nu.

Osaka vandt sin første grand slam-titel ved US Open i 2018, og hun vandt også Australian Open i starten af 2019. Efter at have været nummer ét i verden, ligger hun øjeblikket placeret som nummer ti på verdensranglisten.

/ritzau/