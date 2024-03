Den 21-årige tennisspiller var hæmmet af rygproblemer og var utilfreds med dommeren i nederlag i anden runde.

Tennisspilleren Clara Tauson er færdig ved WTA 250-turneringen Transylvania Open.

Danskeren tabte torsdagens opgør i anden runde mod hjemmebanehåbet Jaqueline Cristian med 4-6, 0-6.

21-årige Tauson modtog i kampens indledning behandling for problemer med lænden, og senere valgte hun at komme med et længere vredesudbrud mod kampdommeren.

I første sæt havde danskeren svært ved at få sin serv til at fungere. Flere dobbeltfejl gjorde betingelserne særdeles gunstige for Cristian, der med hjælp fra et servegennembrud kom foran 3-1.

Det lykkedes Tauson at afværge et nyt servegennembrud og reducere til 2-3, inden hun blev tilset af turneringslægen. Efter tre minutters massage omkring lænden, var hun klar til at spille videre.

Bagud 3-5 var Tauson igen tæt på at blive brudt i eget serveparti, men det lykkedes i første omgang at afværge to rumænske sætbolde og reducere til 4-5.

Jaqueline Cristian servede dog sikkert første sæt hjem i det efterfølgende parti til stor jubel for tilskuerne.

De danske frustrationer kom for alvor til syne i begyndelsen af andet sæt, hvor Tauson følte sig overbevist om, at modstanderen havde sendt en returnering ud over baglinjen.

Dommeren mente dog, at bolden var indenfor stregen, hvilket fik Tauson til at ryste på hovedet og beklage sig.

Tauson kunne ikke se pointen i at fortsætte kampen, hvilket kom til udtryk lidt senere. Uden synlig motivation spillede danskeren kampen til ende - uden at vinde et eneste parti.

De to spillere mødtes for blot halvanden uge siden i østrigske Linz, hvor Clara Tauson vandt med 6-2, 6-0.

