Der bliver ingen udelukkelse af russere og hviderussere fra de største individuelle tennisturneringer.

Den mandlige verdensetter i tennis, Daniil Medvedev, kan fortsætte med at spille turneringer på ATP Touren.

Herrernes og damernes tennisorganisationer, ATP og WTA, lader således alle russiske og hviderussiske spillere fortsætte i organisationernes individuelle turneringer.

Hos Det Internationale Tennisforbund (ITF) er der andre boller på suppen.

Daniil Medvedev. Foto: HENRY ROMERO

Forbundet udelukker således Rusland og Hviderusland fra organisationens holdturneringer.

Det gælder blandt andet herrernes Davis Cup og kvindernes Billie Jean King Cup, hvor Rusland er forsvarende mester.

Det oplyser de tre organisationer i en fælles udmelding på deres hjemmesider tirsdag aften.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har opfordret alle sportsforbund til at udelukke alle russiske og hviderussiske sportsudøvere på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Det har hverken WTA eller ATP altså tænkt sig at efterleve.

Derfor kan Daniil Medvedev som nævnt forsvare sin førsteplads på mændenes verdensrangliste, ligesom Aryna Sabalenka kan forsvare sin tredjeplads på kvindernes verdensrangliste.

Rusland har flere profiler i toppen af verdensranglisterne hos ATP og WTA.

De to organisationer slår dog fast, at russerne og hviderusserne ikke må stille op under deres flag. Derudover er en turnering i Moskva i oktober aflyst.

Flere andre af verdens største sportsforbund har allerede udelukket Rusland og Hviderusland.

De to store fodboldforbund, Fifa og UEFA, meddelte mandag, at Rusland ikke må deltage i internationale turneringer.

Senere samme aften kom meldinger fra Det Europæiske Håndboldforbund og Det Internationale Ishockeyforbund, som udelukkede Rusland og Hviderusland.

/ritzau/