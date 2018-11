Al tvivl om hvorvidt Caroline Wozniacki i vinterpausen eventuelt skulle finde på at meddele et karrierestop, kan nu manes endegyldigt til jorden.

Således har den 28-årige danske tennisspiller gjort alvor af sin udtalelse tidligere på efteråret om, at hun havde til hensigt at indlede 2019-sæsonen ved WTA Tour-turneringen »ASB Classic« i Auckland på New Zealand.

Nu er tilmeldingsfristen til turneringen overskredet, og magasinet Tennis World kan fortælle, at Caroline Wozniacki kan forvente at blive topseedet eftersom hun er deltagerfeltets bedstplacerede spiller på damesingle-verdensranglisten.

Hermed kommer Caroline Wozniacki til at fejre nytår på den sydlige halvkugle, da »ASB Classic« spilles fra 31. december til 6. januar.

Foto: MICHAEL BRADLEY Vis mere Foto: MICHAEL BRADLEY

Det er ikke første gang, at Caroline Wozniacki indleder en sæson på New Zealand.

Det samme skete blandt andet i 2015 og i år, hvor hun i begge tilfælde var tabende finalist mod henholdsvis Venus Williams og Julia Görges.

ASB Classic Sådan ser deltagerfeltet ud ved WTA Tour-turneringen »ASB Classic« i Auckland på New Zealand. Den indledes 31. december 2018 og afsluttes 6. januar 2019: #3 Wozniacki

#14 Görges

#28 Hsieh

#32 Martic

#33 Strycova

#39 Venus Williams

#48 Flipkens

#50 Alison Van Uytvanck

#51 Azarenka

#52 Kenin

#53 Puig

#54 Kuzmova

#59 Peterson

#60 Babos

#68 Vondrousova

#77 Larsson

#80 Barthel

#82 Arruabarrena

#84 Voegele

#85 Hercog

#86 Zidanskek

#87 Tormo

#88 Bouchard

#89 Brengle # = spillernes øjeblikkelige placering på verdensranglisten i damesingle

Efter »ASB Classic« har Caroline Wozniacki planer om at holde en uges turneringspause, hvorefter hun 14.-27. januar deltager ved Australian Open.

Her er hun forsvarende mester, da hun vandt finalen i 2018-udgaven af Grand Slam-turneringen 'down under' over rumæneren Simona Halep.