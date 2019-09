Rafael Nadal har før US Open-finalen udtalt, at æraen med Roger Federer, Novak Djokovic og ham selv er ved at nå en afslutning. Søndag skal han dog forsøge at gentage sin sejr fra august, hvor han i Montreal sikkert slog den russiske US Open-udfordrer Daniil Medvedev. Minas Panagiotakis/Ritzau Scanpix