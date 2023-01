Lyt til artiklen

De danske tennisfans kommer til at ligge søvnløse det kommende døgn.

For noget tyder på, at Holger Rune er havnet ind i en lille kamp mod uret for at blive 100 procent skadesfri inden mandagsbraget mod russiske Andrey Rublev ved Australian Open.

Det kunne man i hvert fald udlede under søndagens træning, som B.T. overværede, hvor den 19-årige dansker var på banen i omkring 45 minutter og nærmest kun slog igennem med sin baghånd.

Her lignede det nemlig, at der blev holdt igen med forhåndslag og serven for at skåne det unge stjerneskuds håndled efter det fald, han på chokerende vis rendte ind i under lørdagens tredjerundekamp.

Her faldt Holger Rune pludselig til jorden efter et vrid på anklen, hvorefter han landede hårdt på sit ene håndled.

I første omgang kom danskeren dog med positivt nyt om skaden på det efterfølgende pressemøde, men søndag var der dog stadig uvished at spore i Rune-lejren.

»Anklen er fin, men håndleddet har fået en forbinding omkring, og det fik desuden lidt behandling i morges, hvor vi forsøgte at mobilisere den. Men han er ved godt mod, og der er jo kompetente folk omkring ham, så vi er positive,« lød det fra tenniskometens mor, Aneke Rune.

Derfor var Holger Runes ene håndled da også bundet ind under et svedbånd fra starten af træningen.

Men forbindingen blev dog hurtigt flået af efter blot fem minutter. Det gad han på ingen måde at spille med.

Hvorvidt det får konsekvenser for danskerens præstation mod Andrey Rublev, det må tiden vise.

Sikkert er det dog, at han tidligst går på banen natten til mandag klokken 04.30, hvor han skal møde den russiske superstjerne på Rod Laver Arena. Her er der plads til 15.000 tilskuere.

Holger Rune spiller dog først kamp nummer tre på den ikoniske arena, så starttidspunktet kan meget vel ende med at blive senere på morgenen.