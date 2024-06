Italienske Jasmine Paolini kunne ikke stille noget op mod Iga Swiatek, der vandt sikkert i to sæt.

Iga Swiatek vandt lørdag grand slam-turneringen French Open for fjerde gang i tenniskarrieren.

I finalen slog den polske verdensetter den italienske overraskelse Jasmine Paolini 6-2, 6-1 efter kun 70 minutters spil.

Italieneren fik en god start på kampen og var foran 2-1 i første sæt, men derfra viste Swiatek, at hun besidder et specielt talent og på sine bedste dage er usårlig.

Den 23-årige polak vandt også French Open i 2020, 2022 og 2023. Derudover vandt hun US Open i 2022, men har endnu ikke været i finalen i hverken Wimbledon eller Australian Open.

På vej mod sin seneste French Open-titel uddelte Swiatek flere æg og tabte blot et enkelt sæt. Det skete mod den tidligere verdensetter Naomi Osaka i anden runde, hvor Swiatek endda måtte afværge en matchbold.

Lørdag lignede det også slinger i valsen, da 12.-seedede Paolini brød til 2-1 og skabte grundlaget for en spændende finale.

Den 28-årige italiener kunne dog langtfra holde niveauet. Især serven fungerede ikke for Paolini. Blot 4 af 16 point vandt hun efter at have lykkedes med en førsteserv i første sæt.

Energien og humøret fejlede ingenting, men det var bare ikke nok mod en koncentreret og nådesløs Swiatek, der kørte første sæt hjem på 35 minutter.

Paolini var tæt på at vende 15-40 til et parti, da hun servede første gang i andet sæt, men da Swiatek alligevel bragte sig på 2-0, var det blot et spørgsmål om æg eller ej.

Det fik Paolini akkurat afværget med god fight og en glimrende forhånd på baglinjen, og det virkede til at være en stor lettelse.

Paolini kan trods nederlaget alligevel blive French Open-mester søndag. Sammen med Sara Errani har hun således spillet sig frem til finalen i damedouble.

Swiatek har efter finalesejren nu vundet 21 singlekampe i træk i French Open. Hun er den blot tredje kvinde til at vinde French Open tre gange i træk efter Justine Henin og Monica Seles.

/ritzau/