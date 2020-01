Caroline Wozniacki spillede sin sidste kamp på topplan, da hun natten til fredag tabte i Australian Open.

"En superstjerne", "en fantastisk repræsentant", "et eksempel til efterfølgelse".

Caroline Wozniacki spillede natten til fredag dansk tid sin sidste kamp som professionel tennisspiller, da hun tabte til tunesiske Ons Jabeur i tredje runde af Australian Open.

Men hendes karriere har sat et permanent aftryk på dansk sportshistorie.

Det mener Morten Mølholm Hansen og Lone Hansen, der er direktører for henholdsvis Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark.

- Hun kommer til at efterlade sig et tomrum i dansk idræt og i særdeleshed i dansk tennis, for hun er en af de allerstørste danske idrætsudøvere nogensinde, siger Morten Mølholm.

- Men hendes karriere er et eksempel til efterfølgelse, og hun har været en inspiration for mange andre atleter, som forhåbentlig på sigt kan følge i hendes store fodspor.

Wozniacki meddelte i december, at Australian Open ville blive hendes sidste turnering. Det var også i den australske turnering, at hun i 2018 hævede en grand slam-pokal for første og eneste gang i karrieren.

I alt vandt hun 30 WTA-titler og lå 71 uger på verdensranglistens førsteplads.

- Hun har skrevet dansk idrætshistorie ved at vinde en grand slam og ligge nummer et på verdensranglisten i tennis, og hun har vist, at Danmark er i stand til at udvikle de helt store stjerner på sportshimlen, siger Lone Hansen.

- Den måde, hun er blevet hyldet på den seneste tid, er ikke hverdagskost i international tennis, og det viser, at hun har gjort et stort indtryk på tennisfans fra hele verden, siger direktøren.

Ifølge Morten Mølholm var det ikke talentet alene, der bragte Wozniacki så langt i karrieren.

- Hun har selvfølgelig haft et stort talent, men hun krydrede talentet med en dybt seriøs træningsindsats og en enorm sejrsvilje på banen, og derfor fik hun en utrolig flot idrætskarriere, siger han.

Wozniacki vil blive savnet i dansk idræt, mener Lone Hansen, som dog også ser et stort potentiale i Danmarks fremadstormende talenter.

- Der kommer ikke en ny Caroline Wozniacki, men der kommer forhåbentlig en anden med højt internationalt niveau, og dansk tennis har i disse år flere unge talenter, som viser lovende takter, siger Team Danmarks direktør.

Før ketsjeren lægges endegyldigt på hylden, skal Wozniacki møde superstjernen Serena Williams i en opvisningskamp i Royal Arena 18. maj.

/ritzau/