Clara Tauson har trukket sig fra en kamp i kvartfinalen i en WTA-turnering kort før Australian Open.

Bagud 0-2 i andet sæt kunne hun ikke fortsætte længere og måtte gå ud med smerter i den højre læg, som hun havde fået behandling for allerede efter første sæt.

Som hun tabte med 3-6.

Danskeren var ellers favorit til at slå sig videre til semifinalen, da hun har en placering som nummer 44 på verdensranglisten, mens modstanderen er nede som nummer 107.

Hviderusseren kunne dog nyde godt af, at Clara Tauson ikke fik sit spil til at flyde, og da hun samtidig oplevede skadesproblemerne, blev det til en sejr tidligere end forventet, da kampen sluttede, inden andet sæt var spillet færdig.

Det var tydeligvis frustrerende for Tauson.

Den 19-årige Tauson danske stjerne fik torsdag bevis for, at hun er den bedste spiller i landet, da hun for tredje år i træk fik titlen som årets tennisspiller i Danmark.

Det var efter et år, hvor hun gik fra at være nummer 152 til top 50 i verden.