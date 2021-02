Tennisstjernen Naomi Osaka bliver hyldet, efter hun sendte en kærlig hilsen til en glad boldpige ved sejren i Australian Open.

Her vandt den japanske tennisspiller den eftertragtede grand slam-titel og fejrede det efterfølgende, som man gør og bør.

I dagene efter lagde Naomi Osaka så et billede ud på Twitter med en hilsen til den boldpige, som sad lige bag Osaka i forbindelse med sejren.

'Sad og så på billeder fra AO (Australian Open, red.), og jeg lagde mærke til boldpigen på det her … hejsa,' skriver Osaka sammen med en kærlig smiley.

Oplaget er blevet delt mange tusind gange og har fået flere til at efterlyse pigen.

Hun er nu fundet.

Det var således 16-årige Marle van der Merwe fra Australien, som Naomi Osaka sendte en kærlig hilsen.

Til avisen The Herald Sun fortæller Marle van der Merwe, at Osakas hilsen kom fuldstændig bag hende.

»Det var ret specielt. Ingen andre spillere gør sådan noget,« siger Merle og fortæller videre:

»Jeg sad med mine venner og spiste frokost og så linket. Min mor sendte linket til hendes Twitter, og da jeg klikkede på det, blev jeg ret chokeret.«

Det viser sig desuden, at Marle van der Merwes store idol er netop Naomi Osaka, hvilket formentlig ikke gør japanerens hilsen mindre vigtig for den australske teenager.