Caroline Wozniacki gjorde lørdag comeback på tennisbanen i en opvisningskamp mod den belgiske legende Kim Clijsters.

Det var den tidligere danske verdensetters første kamp siden hun stoppede karrieren i januar 2020, da hun røg ud af Australian Open i tredje runde.

Selvom det skulle være det store trækplaster ved begivenheden Expo 2020 i Dubai, så blev kampen spillet for halvtomme tribuner.

Det ændrede dog ikke på, at Caroline Wozniackis mange fans verden over var ovenud begejstret for at se 'Miss Sunshine' tilbage på tennisbanen.

Kim Clijsters and Caroline Wozniacki ready for their #Expo2020 exhibition match. @expo2020dubai pic.twitter.com/X5KgIbXF2O — Grigor. (@Scores_WTA) February 19, 2022

På trods af et nederlag på 4-6, 2-6, 7-10 til Kim Clijsters i opvisningskampen, blev Caroline Wozniacki hyldet for sit comeback, efter hun juni 2021 er blevet mor til en lille pige sammen med sin mand, David Lee.

Herunder kan de se et udsnit af de mange reaktioner, der strømmede ind på Twitter efter danskerens første optræden siden 2020.

Så glad for at se dig spille igen!

Et fantastisk øjeblik. Så glad for at se Caro tilbage på banen efter mere end to års fravær. Jeg har savnet hende.

Virkelig en fornøjelse at se hende igen – også selvom det kun er en opvisningskamp.

Tilbage med et smil!

Så fedt at se Caroline Wozniacki tilbage. Næste stop er København, men jeg kan fornemme et WTA-comeback er på vej!

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I første omgang var det ellers meningen, at Caroline Wozniackis comeback efter karrierestoppet skulle have været på dansk jord. Her skulle danskeren havde mødt sin gode veninde Serena Williams i maj 2020, men det satte coronapandemien en stopper for.

Kampen blev udskudt flere gange, og i efteråret blev det så meldt ud, at modstanderen i stedet bliver Angelique Kerber i opvisningskampen. En længe ventet kamp, som spilles 5. april i Royal Arena.

Clijsters og Wozniacki er begge tidligere verdensettere og de to har mødt hinanden tre gange tidligere, da spillede mod hinanden på WTA-touren. Alle tre gange har belgieren vundet, som efter opvisningskampen i Dubai sniger sig op på fire sejre ud af lige så mange muligheder mod Wozniacki.

Der er også andre legender, der har været i aktion i Dubai. Det har blandt anden den højtråbende amerikanske legende John McEnroe.