Den tidligere verdensetter Victoria Azarenka får dansk modstand i anden runde ved French Open.

Den 31-årige hviderusser Victoria Azarenka slog søndag Svetlana Kuznetsova med 6-4, 2-6, 6-3 i første runde af French Open.

Dermed er hun klar til anden runde, hvor Clara Tauson venter, og danskeren får markant hårdere modstand end i første runde, hvor hun slog georgiske Ekaterine Gorgodze, der er nummer 223 i verden.

Victoria Azarenka er således nummer 16 i verden lige nu, tidligere verdensetter og dobbelt grand slam-vinder.

Hviderusseren har vundet grand slam-turneringen Australian Open to gange, mens hun ved tre lejligheder har været i finalen ved US Open, senest sidste år.

Hun har altså været stærk på hardcourt, men hviderusseren har aldrig nået finalen på grusunderlaget i Frankrig. Det tætteste, hun har været, er semifinalen i 2013, hvor hun blev slået ud af Maria Sharapova.

Sidste år nåede Victoria Azarenka anden runde i den franske hovedstad, og det bliver altså Clara Tausons opgave at sørge for, at hun ikke når længere i år.

I søndagens opgør mellem Azarenka og Kuznetsova var det et par rutinerede ræve, der var oppe imod hinanden, og det bar kampen præg af.

Det vrimlede således med velovervejede og kloge slag undervejs i de tre sæt. Begge spillere returnerede godt og viste flere teknisk finurlige varianter med ketsjeren.

Azarenka viste i første sæt overskud. Hun bevægede sig bedst rundt på banen og formåede at sætte en stopper for Kuznetsovas hårde slag.

I andet sæt var det omvendt. Victoria Azarenka sjuskede i sit første serveparti og lavede en dobbeltfejl, og det betød, at Kuznetsova tog teten.

Derfra så hun sig ikke tilbage og vandt altså sættet ganske overbevisende.

I tredje sæt var skarpheden tilbage hos Azarenka, som forholdsvis hurtigt bragte sig foran med 5-1. Dermed så Kuznetsova ud til at være elimineret, men hun gav ikke op.

Russeren vandt to partier i streg og bragte en smule spænding tilbage i kampen, inden Azarenka lukkede og slukkede til 6-3.

/ritzau/