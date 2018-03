Anden runde blev endestationen for Caroline Wozniacki, der tabte til hårdt kæmpende Mónica Puig i Miami Open.

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki tabte tidligt lørdag morgen 6-0, 4-6, 4-6 til Mónica Puig i anden runde af Miami Open.

Den andenseedede dansker havde ellers godt styr på den olympiske mester i begyndelsen af kampen, hvor puertoricaneren lavede adskillige uprovokerede fejl.

Dermed kunne danskeren tage første sæt uden at afgive et parti - et såkaldt æg.

I andet sæt kom Puig, der ligger nummer 82 på verdensranglisten, meget bedre med i kampen.

Samtidig blev hun godt hjulpet på vej af tilskuerne i Miami, der jublede ved hver bold, der gik Puigs vej.

Det frustrerede i flere omgange Wozniacki, der måtte bede dommeren om at bringe ro på tilskuerpladserne.

Frustrationerne blev ikke mindre, da danskeren måtte se sin serv brudt sent i andet sæt, hvorefter Puig kunne serve sættet hjem.

I tredje sæt havde Mónica Puig for alvor vind i sejlene og bragte sig hurtigt foran 4-1.

Wozniacki brød derefter Puigs serv og bragte sig på 3-4, inden Puig igen fik styr på nerverne.

Puertoricaneren udnyttede sin første matchbold ved stillingen 40-0 og 5-4 og er dermed videre til tredje runde i Miami.

/ritzau/