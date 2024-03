Det rygte blev skudt ned med stor kraft.

Ja, Holger Rune har haft mange trænerkonstellationer det seneste år, men det seneste rygte om en ny af slagsen bliver nu jævnet med jorden.

Den tidligere verdensetter i double Rennae Stubbs blev nærmest 'afsløret' som ny Rune-træner på de sociale medier, men det har intet hold i virkeligheden, fortæller australieren, der har seks grand slam-titler og i alt 60 turneringssejre på cv'et fra sin aktive karriere.

»Jeg har fået dette tilsendt af MANGE, der spørger "er det sandt?" Nej, det er ikke! Jeg ved ikke, hvem der har lagt det ud, men I er en flok klovne, der går ud med det uden beviser,« skriver træneren, der har arbejdet med Karolina Pliskova, Samantha Stosur og Serena Williams.

Holger Rune har også svaret på rygtet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune har også svaret på rygtet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/Ritzau Scanpix

Også Holger Rune har fået spørgsmål om et muligt partnerskab med Stubbs og tager nu bladet fra munden.

»Ja, jeg er også blevet spurgt om det her. Lad dem snakke. Men jeg vil dog sige, at der er for få kvindelige trænere på ATP-touren,« skriver den 20-årige på X.

Lige nu har verdens nummer syv Kenneth Carlsen tilknyttet som træner, men leder efter en mere til at supplere teamet.