Clara Tauson er videre til anden runde af Australian Open efter en sejr i to tætte sæt over Greet Minnen.

Det var ikke perfekt hele vejen, men især takket være en stærk serv er danske Clara Tauson klar til anden runde af Australian Open, årets første grand slam-turnering.

Den 21-årige dansker vandt tidligt tirsdag dansk tid med 7-5, 7-5 over belgieren Greet Minnen, der rangerer som nummer 65 i verden.

Tauson er efter et par skadesplagede år nede som nummer 96, men har stadig et topniveau, der berettiger en langt højere placering.

Danskeren havde gode minder med til kampen, da hun vandt deres hidtil eneste møde i en ITF-finale i Altenkirchen i februar 2023.

Begge spillere servede overbevisende fra kampens start, og der blev ikke givet ret mange chancer til modstanderen i egen serv.

Vinden på bane 17 så ud til at genere en smule i opkastet, men både Tauson og Minnen lod sig ikke forstyrre af det.

Ved 3-2 i dansk favør leverede 26-årige Minnen det første svage serveparti, og Tauson tog imod. Dog kun for at følge op med sit eneste sløje serveparti selv, så Minnen servede sig på 4-4 kort efter.

Den 26-årige belgier blev ved med også at serve godt, og det gav få danske muligheder for at bryde.

Da hun skulle serve for at holde sig i sættet ved 5-6, så nerverne dog ud til at gøre sit indtog hos belgieren. Tauson fornemmede svagheden, skruede op for tempoet og snuppede sættet med 7-5.

Det så ud til at give det mentale skub til danskeren og ditto bagslag til belgieren, hvis fejlprocent steg i andet sæt.

Tauson havde breakmuligheder ved både 2-1 og 3-2, men modsat i første sæt kendte danskeren ikke sin besøgelsestid. I stedet fik Minnen atter styr på sine servepartier.

Til gengæld servede danskeren fortsat fremragende, så Minnen aldrig fik færten af muligheder i de partier. Hun havde rigeligt at gøre med at skulle holde egen serv.

Ved 6-5 i dansk favør fornemmede man, at historien fra første sæt ville gentage sig. Og sådan gik det også. Minnens serv blev nervøs, og Tauson straffede det hårdt. Ved 40-0 var der tre danske matchbolde, og på den anden tog Tauson sejren.

/ritzau/