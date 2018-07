Den femdobbelte Wimbledon-mester Venus Williams måtte forlade turneringen efter nederlag til Kiki Bertens.

London. Der bliver ikke nogen sjette Wimbledon-titel til Venus Williams i dette års udgave af grand slam-turneringen.

Efter næsten to timer og 40 minutters tennis måtte den 38-årige amerikanske veteran se sig besejret af 26-årige Kiki Bertens fra Holland.

Kiki Bertens vandt opgøret i tredje runde med 6-2, 6-7 (5/7), 8-6 efter en kraftpræstation.

I ottendedelsfinalen møder Kiki Bertens vinderen af opgøret mellem Karolína Plísková fra Tjekkiet og rumænske Mihaela Buzarnescu.

Med Williams exit er otte af de ti øverstseedede spillere nu ude af kvindernes singlerække.

Kun topseedede Simona Halep og syvendeseedede Karolína Plísková er stadig med i turneringen fra top-10.

Venus blev brudt i sit første serveparti i første sæt, og Kiki Bertens brød igen til 3-0-føring, inden amerikaneren brød tilbage for blot at blive brudt igen selv.

Foran 4-1 tog Kiki Bertens sikkert første sæt.

Andet sæt blev tæt, og de to spillere brød hinanden to gange undervejs, inden de ved 6-6 måtte ud i en tiebreak.

Her vandt Venus Williams 7-5, og hun sikrede sig dermed et tredje sæt, der blev lige så tæt en omgang.

Kiki Bertens kom bagud 0-1 i sin serv, men udlignede til 2-2, da hun brød Venus Williams.

Herefter holdt begge spillere deres server, og Kiki Bertens bragte sig foran 7-6.

Det næste parti blev drabeligt, og Venus Williams overlevede to matchbolde, og blev ved med at slide sig tilbage, indtil den ikke gik længere, og Bertens udnyttede sin tredje matchbold til at spille sig videre i turneringen.

Venus Williams vandt singletitlen i Wimbledon i 2000, 2001, 2005, 2007 og 2008.

Med opgøret i tredje runde i år nåede Williams dog længere end i sæsonens to første grand slam-turneringer.

Både i Australian Open og French Open røg Venus Williams ud i første runde.

Til gengæld kunne Venus glæde sig over, at hendes søster avancerede i turneringen.

Serena Williams var oppe imod Kristina Mladenovic fra Frankrig, og her vandt Serena Williams 7-5, 7-6 (7/2).

Serena Williams er helt nede som nummer 181 i verden efter, at hun var ude i lang tid på grund af graviditet og fødsel.

I ottendedelsfinalen møder Serena Williams russiske Evgeniya Rodina, der ligger nummer 120 på verdensranglisten.

Kvalifikationsspilleren Rodina sendte fredag tiendeseedede Madison Keys ud af turneringen.

/ritzau/