'Sikke en tur'.

Sådan lyder det fra Patrick Mouratoglou, der i et opslag på Instagram har sat nogle ord på samarbejdet med Holger Rune.

Et samarbejde, der nu er fortid.

'På ni måneder har vi oplevet så meget. At vinde i Paris, spille finaler i Monte Carlo og Rom, vinde i Stockholm og München. Fra nummer 30 til nummer fire (på verdensranglisten, red.)'.

'Desværre har alle historier en slutning. Det var en stor fornøjelse med dig, og jeg vil altid støtte dig. Held og lykke min ven,' skriver Mouratoglou.

Det var efter det tidligere exit ved årets US Open, at Holger Runes mor Aneke Rune bekræftede, at Patrick Mouratoglou ikke ville fortsætte som træner for den danske stjerne.

»Holger kommer ikke til at benytte Patrick, det kan jeg bekræfte. Men Holger er naturligvis stadig en del af akademiet. Hvad der ellers kommer til at ske på trænerfronten for Holger, kan jeg ikke sige endnu,« sagde hun.

Holger Rune har også selv reageret på Instagram-opslaget fra sin nu tidligere træner.

'Har lært en masse. Vi ses,' skriver han.

Holger Rune brillerede til French Open og sidst i 2022 som Mouratoglous protegé, da han nåede til kvartfinalen i Wimbledon og vandt et hav af titler.

Til gengæld har hardcourt-sæsonen været en enorm skuffelse, der kulminerede i et brutalt nederlag i første runde af US Open i mandags.