Han er blot 19 år, men han kæmper allerede en vild kamp med de største stjerner.

For den danske tenniskomet Holger Rune har de seneste par år taget et massivt spring på verdensranglisten og stormer mod verdenstoppen.

Vejen dertil har dog krævet mere fra den unge dansker de seneste 12 måneder, end han nogensinde har prøvet, for overgangen fra en ukendt ungdomsspiller til en verdensberømt tennisstjerne har nemlig ramt ham hårdt.

Både på og uden for banen.

»Det er sygt hårdt at tabe, når man er mig. Jeg hader at tabe … Og hvis det så ikke var hårdt nok, jamen, så får man da også lige 100 personers onlinemeninger, der slår én i hovedet med, hvor dårligt det var, at man tabte. Det kunne jeg godt have været foruden,« fortæller danskeren til B.T.

Det seneste år har Holger Rune taget store skridt mod verdenseliten og forladt det uprøvede juniormiljø.

Men netop derfor har han også sparket døren ind til en ofte benhård tennisverden, hvor modstandere, eksperter og fans ikke altid sender rosende ord efter de 'nye' stjerner.

»Det er ikke sådan, at jeg går helt i sort over folks meninger. Indimellem er der jo også saglig kritik og ros fra tidligere topspillere, som jeg bestemt lytter til,« siger Rune og fortsætter:

»Heldigvis er der mange, der skriver søde og opmuntrende ting til mig. Jeg har også en dejlig familie, der passer godt på mig.«

Selvom Holger Rune ofte bliver bombarderet med voldsomme hadbeskeder på de sociale medier, og kritikken nogle gange vælter ned over den unge dansker, kommer han ikke til at bruge tid på det.

For ham er kritikken blandt verdenseliten nemlig ofte useriøs, lyder det:

»Jeg gider ikke selv at have en mening om alt muligt uden egentlig at have en ordentlig viden omkring det. Jeg tror, at hvis jeg skulle udtale mig om nogle andre, ville jeg skulle have en solid viden, ellers ville jeg føle, det var pinligt at kommentere på, hvad andre gjorde.«

Med en placering som nummer 33 på verdensranglisten er der dog opstået en enorm opmærksomhed på danskeren, som han lige skal vænne sig til.

Mest af alt fordi han egentlig ikke går op i det.

»Det er godt, der bliver fulgt med, for det betyder jo, at jeg gør noget rigtigt. Og det skaber interesse for en sport, som der i Danmark ellers ikke er så meget fokus på,« forklarer han og tilføjer:

»Men jeg spiller jo ikke tennis, fordi jeg godt kan lide folks ris eller ros. Jeg spiller tennis, fordi jeg elsker det, og fordi det er en genial sport. Om folk så synes det ene eller det andet om mig, det har ikke noget med kernen til mig og mit drive at gøre.«

I stedet vil den danske tennisstjerne udelukkende bruge tid på at jagte den store drøm om en grand slam-titel og en placering som nummer ét i verden.

En drøm, der kræver alt fra den unge dansker i et hårdt og kynisk tennismiljø.

»Jeg føler mig egentlig godt tilpas i den verden. På ATP-touren har alle spillere lige fra dag ét været virkelig hjælpsomme. Man er jo grøn, når man kommer dér som 18-årig. Men jeg synes også selv, jeg er rimelig ydmyg og har meget respekt for spillerne, så de er altid kommet med gode råd og delt ud af deres erfaring til mig,« afslutter Holger Rune.

Den danske tennisstjerne har haft et vildt år på banen, hvor det blandt andet er blevet til en grand slam-kvartfinale.

