Den danske tennisstjerne Holger Rune kan gå på vandet lige nu.

For den blot 19-årige dansker kunne nemlig søndag fejre karrierens største triumf, da han vandt ATP-turneringen BMW Open i München.

Den første ATP-titel til stortalentet, der ud over en stor pose penge og en spritny bil kan se frem til en gigantisk eksponering og enorm opmærksomhed fremover.

Det mener Simon Bastiansen, der er brandingekspert og sponsorrådgiver i dentsu X.

»Sejren giver genlyd i hele verden, og virksomheder kommer til at stå i kø for at samarbejde med ham,« siger han til B.T.

Ifølge brandingseksperten kan der meget vel have været flere mulige sponsorer, der har tvivlet på den danske tennisstjerne i lang tid.

Men det burde være slut nu, lyder det.

»Mange har måske siddet og luret på ham. 'Er han bare en hidsigprop? Bliver han til noget?', har nogen nok tænkt. Men de løsner helt sikkert op nu og tænker: 'Nu må vi nok hellere ringe',« siger Simon Bastiansen og tilføjer:

»Lur mig, om der ikke allerede er tikket nogle beskeder ind fra sponsorer, der gerne vil tage en nærmere snak med ham. Andet kan jeg ikke forestille mig.«

Holger Rune har allerede indgået aftaler med store brands som Nike, Babolat og State, og netop dét er et klart signal om, at danskerens værdi er ekstremt høj, fortæller Simon Bastiansen:

»Det er en kæmpe blåstempling at have en aftale med Nike, for de kan jo dybest set vælge og vrage. Men de satser på Holger, og det kommer til at give ham rigtig mange penge.«

Af samme årsag skal det unge danske stjerneskud derfor da også til at være ekstra påpasselig med, hvad han gør og siger – både på og uden for banen, hvor han sidste år blandt andet blev kritiseret massivt efter nogle homofobiske tilråb.

For opmærksomheden på Holger Rune har nemlig aldrig været større, end den er lige nu, lyder det fra brandingeksperten:

»Der må være blevet talt med store bogstaver over for ham efter dengang, og nu skal han så til at passe mere på. Opmærksomheden er en del af gamet, så han skal tænke sig om i forhold til, hvad han gør og siger fremover.«

Det samme mener Michael Mortensen, der er tenniskommentator på Discovery, men det iltre temperament på banen skal han dog på ingen måde pakke væk.

»Vi har alle nogle dæmoner, som vi slæber rundt på, og dem skal han blive fortrolig med. Nogle gange kan han blive for verbal og gestikulere lidt for meget, men det er kun godt, han har den der 'gadedreng'-stil over sig. Bare det ikke tager overhånd,« siger han til B.T.

Holger Rune vandt søndag karrierens største kamp, da han efter en forrygende uge i München besejrede hollandske Botic van de Zandschulp i finalen.

Hollænderen måtte dog trække sig tidligt i opgøret, og dermed kunne danskeren række armene i vejret på den tyske grusbane.