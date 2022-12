Lyt til artiklen

Det er en forvandlet Holger Rune, der har lukket 2022 fænomenalt af.

Et er, at spillet fungerer så flot, men kan man ikke holde sig på benene, så kan evnerne med ketsjeren være underordnede.

Den del havde Holger Rune store vanskeligheder ved i en længere periode, hvor kramper spolerede flere af hans ellers lovende kampe. Nu har han fundet løsningen, der både styrker hans bentøj – OG hans psyke.

»Jeg har en kostplan nu, så nu får jeg de ting, jeg behøver. Vi fandt ud af, at jeg ikke fik halvdelen af den mængde sukker og salt, som jeg skulle have for at komme gennem kampene. Derfor fik jeg kramper og nedsmeltninger,« siger han til Relevant Tennis.

»Jeg vidste ikke, det kunne gøre så stor forskel. Min træner siger, at en Ferrari uden brændstof er ubrugelig. Han har ret. Nu er jeg meget mere opmærksom på, hvad jeg spiser. Selvom jeg elsker pepperoni pizza og is,« siger den 19-årige superstjerne, der har slået sig vej ind i top-10 i 2022, efter han var uden for top-100 sidste år. P.t. er han nummer 11 på verdensranglisten.

Rune fremhæver det at have familien og sit team omkring sig, og han lægger også vægt på at få sovet nok, så han er klar til de store opgør.

»Jeg er en meget rolig og tilbagelænet type – måske endda lidt doven. Jeg bliver ikke stresset af at tale med pressen eller at arbejde. Sommetider er det meget godt at være lidt doven, for man kan ikke kontrollere alt. Jeg bruger min energi på banen,« lyder det i interviewet, som også indeholder et nyt ambitiøst mål.

»Det er tid til at vinde slams,« lyder det fra Rune og hentyder til de største turneringer, grand slam-turneringerne Australien Open, Wimbledon, French Open og US Open.

Holger Rune er nomineret til to ATP-priser for 2022, Årets Mest Forbedrede Spiller og Årets Nye Navn. Alle titler uddeles fra 12. december og frem.

Han har klemt lidt ferie ind på det seneste, men er allerede tilbage i styrkelokalet og på tennisbanen for at gøre klar til den nye sæson. Inden da når han dog et par december-kampe og kan endda ende med at spille juleaften, hvis det går godt i opvisningsturneringen World Tennis League, som afholdes i Dubai fra 19. til 24. december.