Den spillemæssige krise har varet længe for Danmarks tennisstjerne Holger Rune, der kun har én sejr i ti kampe.

Men midt i den store nedtur kommer Holger Rune med opløftende nyt – for der gode chancer for, at han finder sit niveau på ny.

Det fortæller han i ATP-tourens 'Tennis Radio Podcast'.

»Først og fremmest tænker jeg på at komme tilbage til mit niveau og derfra begynde at forbedre mig igen. Det ville være dejligt at kunne sige, at jeg, efter både et godt og et mindre godt år, i det mindste sluttede i Torino,« siger Holger Rune og fortsætter:

»Mit mål er stadig at blive den bedste i verden. Jeg vil bare prøve at gøre alting så godt som muligt.«

Oven på sidste uges nederlag i Shanghai til verdens nummer 122, Brandon Nakashima, kom en klokkeklar bøn fra tennisekspert Michael Tauson.

Holger Rune måtte ikke trække stikket.

»Han skal arbejde sig ud af det. Holger siger selv, at han har det godt i ryggen. Så nu tror jeg bare, at han skal kæmpe derud af. Træne hårdt og være på. Lars ved også godt, hvordan de kan komme frem til de gode resultater. Hvad det er for noget træning, og det må de tilbage i,« sagde Michael Tauson til B.T.

Den 20-årige danske tennisstjerne er i øjeblikket presset til det yderste, hvis han skal nå at sikre sig en plads blandt de otte bedste ved sæsonfinalerne i Torino i midten af november, det kan du læse mere om LIGE HER.

Næste skridt mod den attraktive plads i sæsonfinalerne er dog allerede i næste uge, hvor Holger Rune skal i aktion i ATP-turneringen i Stockholm, hvor han er forsvarende mester.

Turneringen i den svenske hovedstad spilles fra 16. til 22. oktober.