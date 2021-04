Nordmanden Casper Ruud slog verdens nummer ni i Monte Carlo, hvor Rafael Nadal og Novak Djokovic også vandt.

Tirsdag fik det danske tennistalent Holger Rune ørerne i maskinen, da han i første runde af Masters 1000-turneringen i Monte Carlo tabte med klare cifre til nordmanden Casper Ruud.

Men det behøver 17-årige Rune ikke at slå sig selv i hovedet med ketsjeren over. Onsdag understregede nordmanden nemlig sin stærke form ved at slå en top-10-spiller i anden runde.

Ruud, der selv rangerer som nummer 27 på verdensranglisten, besejrede argentineren Diego Schwartzman, der ligger på niendepladsen.

Den 27-årige nordmand vandt endda forholdsvis komfortabelt med 6-3, 6-3 efter blot 67 minutters kamp.

Ruud holdt sin serv pletfri gennem hele kampen og brød selv tre gange i sejren.

- Det var absolut en god kamp fra min side. En af mine største sejre og endnu en top-10-sejr under bæltet tager man selvfølgelig med. Det er jeg glad for mod en spiller, som jeg ellers har haft det svært med, siger Casper Ruud til NTB.

Inden onsdagens møde havde Ruud tabt alle fire indbyrdes kampe mod argentineren.

- Jeg var meget motiveret, og det tror jeg, blev afgørende. Jeg brugte de fire nederlag til ham som motivation til at få revanche.

Ruud skal i ottendedelsfinalen nu op mod verdens nummer 12, spanieren Pablo Carreño Busta.

Efter at have siddet over i første runde fik Rafael Nadal en overbevisende start på turneringen med sejren på 6-1, 6-2 over Federico Delbonis fra Argentina. Nadal har vundet turneringen i Monte Carlo hele 11 gange.

Verdensetteren Novak Djokovic, der har to titler i turneringen, vandt også sikkert i anden runde. Den 19-årige italiener Jannik Sinner, der er stormet op som nummer 22 på verdensranglisten, blev slået med 6-4, 6-2.

/ritzau/