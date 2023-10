Det er altid nemt at være bagklog.

Men skal Aneke Rune alligevel være det, er der en ting, Holger Rune ikke skulle have gjort.

Det fortæller hun til TV 2 Sport.

For set i bakspejlet skulle den danske tennisstjerne have sprunget Masters 1000 i Shanghai over, så han i stedet kunne have koncentreret sig om at træne og blive helt fit.

Danskeren kæmpede frem til turneringen med problemer i ryggen, men fordi han ikke var decideret skadet, kunne han ikke 'bare' springe turneringen i Kina over, da den er obligatorisk.

»Og Holger var jo ikke ukampdygtig, da han var restitueret, og han havde jo bare ikke haft tid til at træne,« fortæller Aneke Rune.

Holger Rune var i Kina i flere uger, hvor det dog blot blev til en enkelt sejr i tre kampe, men Aneke Rune fortæller, han er på rette vej og knokler for at komme tilbage på sporet.

Danskeren har de sidste mange uger været inde i en spillemæssig krise, hvor det blot er blevet til en enkelt sejr i ti kampe.

Han har dog selv fortalt i ATP-tourens 'Tennis Radio Podcast', at han nok skal genfinde sit niveau.

»Først og fremmest tænker jeg på at komme tilbage til mit niveau og derfra begynde at forbedre mig igen. Det ville være dejligt at kunne sige, at jeg, efter både et godt og et mindre godt år, i det mindste sluttede i Torino,« har han sagt.

Den 20-årige danske tennisstjerne er i øjeblikket presset til det yderste, hvis han skal nå at sikre sig en plads blandt de otte bedste ved sæsonfinalerne i Torino i midten af november, det kan du læse mere om LIGE HER.



Næste skridt mod den attraktive plads i sæsonfinalerne er dog allerede i næste uge, hvor Holger Rune skal i aktion i ATP-turneringen i Stockholm, hvor han er forsvarende mester.

Turneringen i den svenske hovedstad spilles fra 16. til 22. oktober.