Efter kvartfinalenederlaget til Casper Ruud ved French Open gik Holger Rune næsten to måneder uden at vinde et eneste sæt mod en top-100-spiller.

Og det var svær periode for den 19-årige danske superstjerne.

»Det var helt sikkert hårdt. Når du taber et par kampe i træk, er du nødt til at komme tilbage til dine mål. Men jeg tror på en måde, at det er normalt. Det går op, og nogle gange går det lidt ned. Du er nødt til at acceptere det, for sådan er sport,« siger Holger Rune til ATPTour.com og fortsætter:

»Alle kan slå alle, så det handler bare om at acceptere det og blive ved med at tro på det. At blive ved med at tro på det, er det vigtigste. Det var også det, der holdt mig i gang. Jeg er dybest set en fyr, der er meget motiveret, uanset hvad der sker, så det er også en ting, der hjælper mig.«

Holger Rune har haft et vildt år, der blandt andet bød på en sejr ved Paris Masters. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Holger Rune har haft et vildt år, der blandt andet bød på en sejr ved Paris Masters. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Efter den højdramatiske kamp mod Casper Ruud var Holger Rune i aktion syv gange, hvor han ikke formåede at hive en sejr hjem.

»Det var virkelig ikke en rar følelse. Jeg sagde til mig selv, at jeg skulle være motiveret og komme tilbage i træning. Så snart jeg kom tilbage til træningen, var jeg bare super motiveret, fordi jeg elsker tennis så meget, og så var jeg spændt på 'the American swing' (US Open, red.), og der fik jeg gang i tingene igen,« fortæller han.

Og det må man sige, at den danske tenniskomet gjorde.

2022, som i den grad har været hans år, har blandt andet budt på den vilde triumf ved Paris Masters, hvor Holger Rune slog selveste Novak Djokovic i finalen ved Masters 1000-turneringen og efterfølgende hoppede adskillige pladser frem på verdensranglisten.

Rune er i øvrigt indstillet til den prestigefyldte B.T. Guld-pris for årets sportspræstation.

