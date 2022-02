Vredesudbrud. Langer ud efter tilskuere. Kalenderkaos. Og nederlag efter nederlag.

Det danske tennishåb Holger Rune har fået en skidt start på 2022-sæsonen, hvor nærmest alt er gået galt.

Og efter flere skuffende resultater er der pludselig kommet fokus på det 18-årige stortalents måde at agere på. Både på og uden for banen.

»Det har ikke været optimalt på nogen måder. Han er under et stort pres, for det er bestemt ikke gået, som han ønskede. Han er sårbar lige nu,« siger Michael Mortensen, der er tenniskommentator hos Discovery, til B.T. og tilføjer:

Foto: JAMES GOURLEY Vis mere Foto: JAMES GOURLEY

»Han skal blive fortrolig med sit temperament og frustrationer. For ham er det jo stadig en modningsproces, og han har ikke erfaringen lige nu.«

Michael Mortensen har de seneste uger – ligesom alle andre danske tennisfans – været vidne til, at Holger Rune er røget ind i en nedtur på banen, hvor det er blevet til syv nederlag i otte kampe.

En frustrerende nedtur, som Rune da heller ikke ligefrem gør noget særligt for at skjule.

For nylig kom han nemlig op at skændes med argentinske fans ved Argentina Open, hvorefter han på de sociale medier valgte at tordne mod den behandling, han fik. Her brugte han blandt andet ordet 'chikane'.

I Rune-lejren erkender man, at sæsonstarten har været alt andet end prangende. Men episoden med de argentinske fans vil det unge stortalent ikke finde sig i.

»Hvis det var let og smertefrit, så ville det jo ikke være en bedrift at komme til tops. Men jeg synes, Holger retter en sober kritik og prikker til et emne, der tales meget om inden for tennis. Det er et 'no go', at man larmer og råber under serven. Den tendens skal adresseres,« skriver tennistalentets mor, Aneke Rune, i en mail til B.T.

Hun tilføjer, at hun ikke er enig i kritikken af sin søn, og hun kan på ingen måde genkende, at Holger Rune de seneste uger har gjort sig upopulær blandt tennisfans med sine vredesudbrud og ageren uden for banen.

»Det er ubegavet og unuanceret, hvis Holger kritiseres for at adressere et super seriøst emne. Alle spillerne synes jo, det er irriterende, så Holger skal roses for ikke bare at ville acceptere lort.«

Foto: JAMES GOURLEY Vis mere Foto: JAMES GOURLEY

Oven i hatten har Rune-lejrens planlægning af rejsekalenderen da også været tæt på et logistisk cirkus, hvor en tur til Sydamerika blev efterfulgt af en rejse til Frankrig for at forsvare nogle ranglistepoint, for derefter at rejse tilbage til Sydamerika og deltage i en ny turnering.

Her lægger danskerens sig mor sig dog fladt ned.

»Planlægningen har været helt til hest. Og det er slet og ret en fejl i tilmeldingerne, der har gjort det. Så det er, hvad man kalder en menneskelig fejl, der har været skyld i den forfærdelige turneringsplanlægning,« forklarer Aneke Rune.

Holger Runes ageren de seneste uger er ligeledes noget, som adskillige brands og sponsorer bør have noteret sig, mener Simon Bastiansen, der er brandingekspert og sponsorrådgiver i Dentsu X.

Og det kan, hvis det fortsætter, give tennistalentets image ridser i lakken i fremtiden.

»På det niveau, det er nu, er det ikke et problem. Det kan man leve med. Men det må ikke tage overhånd og eskalere. Det er eventuelle sponsorer og brands generelt meget opmærksomme på,« siger Simon Bastiansen til B.T.

Han peger ligeledes på, at Holger Rune er den tennisspiller på herresiden, der er klart mest i fokus i Danmark. Og det forpligter:

»Holger Rune er jo en ambassadør for sin egen virksomhed, og det skal han altid have i baghovedet. Når han allerede har brændt nallerne én gang, så skal der ikke meget til, før han kommer i fokus igen.«

De 'brændte naller' er i dette tilfælde en henvisning til sidste års massive kritik.

Her røg Holger Rune ind i et regulært stormvejr, da han under en kamp ved en challenger-turnering i Italien brugte skældsord af homofobisk karakter.

Noget, han dog efterfølgende undskyldte for.

Men netop den episode har ifølge Simon Bastiansen gjort, at den unge dansker nu skal kæmpe ekstra hårdt for at få rettet op på den skade, som den har påført hans image:

»Det er svært at opbygge goodwill, når man har gjort noget, som folk synes er forkert. Det vil forfølge ham i noget tid, og det er lidt hans lod, da han ikke længere kan gå og gemme sig herhjemme. Og det skal hans lejr arbejde benhårdt på at minde ham om. Han skal være påpasselig, for han kommer til at leve med det pres hele karrieren.«