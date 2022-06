Lyt til artiklen

Nordmanden Casper Ruud er klar til finalen i French Open efter sejr i fire sæt mod Marin Cilic i semifinalen.

Efter at have slået danske Holger Rune i en intens kamp med 3-1 natten til onsdag, slog den norske tennisstjerne fredag aften kroatiske Cilic med samme cifre i semifinalen.

Ruud tabte første sæt, men vandt så de tre sidste, og undervejs måtte han og Cilic leve med, at kampen blev afbrudt, da en kvindelig aktivist afbrød kampen i tredje sæt.

Hun lænkede sig til nettet på banen, og det skabte en kortvarig pause.

Efter et kort ophold i kampen tog Ruud sejren, og derfor er han nu finaleklar mod Rafael Nadal, som tidligere fredag tog finalebilletten.

Finalen, der bliver Casper Ruuds første Grand Slam-finale i karrieren, spilles søndag.

De seneste dage har været fulde af drama for Ruud, efter han slog Holger Rune i kvartfinalen.

Her beskyldte det unge danske tennishåb nordmanden for at have hoveret lige op i hovedet på danskeren efter kampen. Det afviste Ruud-lejren efterfølgende, og siden er det føget med beskyldninger fra lejr mod lejr.

