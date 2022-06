Lyt til artiklen

Hvad skete der egentlig efter den nordiske krig på banen?

Det har kometen Holger Rune og den norske stjerne Casper Ruud været meget uenige om efter deres kvartfinale onsdag aften, hvor nordmanden trak sig sejrrigt ud.

Danskeren fortalte, at han var blevet råbt lige i hovedet ud i omklædningsrummet, hvilket Ruud-lejren siden har nægtet.

Men den benægtelse nægter Holger Rune at anerkende.

»Det er ikke løgn, det jeg siger, og Casper må stoppe med at snakke usandt. Han ved, at han gjorde det, men det er for flovt at sige det højt. Han burde være den modne udenfor banen også,« siger Rune til norske Dagbladet.

»Jeg er rystet over, at han benægter sin opførsel efter kampen.«

Han ønsker ikke at mudderkastningen skal fortsætte, men han vil gerne have slået forløbet fast. Og så sætter han punktum.

»Jeg synes, pressen bør give Casper arbejdsro, og jeg ønsker ikke at forstyrre ham i hans første grand slam semifinale. Der er nok pres allerede. Jeg ønsker ham en god kamp,« siger Rune.

En lignende melding har han også delt på Instagram.

'Der er meget snak om min og Caspers kamp i går (Onsdag, red.). Jeg havde en god turnering, og Casper skal spille sin første Grand Slam-semifinale. Lad ham forberede sig og lad mig nyde mine gode resultater og nogle fridage,' skriver han.

Mon ikke vi får mere at se til de to kamphaner i fremtiden.

I første omgang gælder det for nordmanden opgøret mod Marin Cilic, hvor en finalebillet er på spil. I den anden semifinale spiller Alexander Zverev mod Rafael Nadal.

